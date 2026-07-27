Napoli, il 30 luglio si conclude la mostra "Giochi Sinestesici" di Chiorri Ampio successo al Grand Hotel Parker’s per la mostra firmata con la supervisione di Del Vaglio

Giunge ai suoi giorni conclusivi, “Giochi Sinestesici”, la prima mostra personale napoletana del M° Simone Chiorri, ospitata - fino a giovedì 30 luglio 2026 - negli spazi monumentali della Sala degli Specchi del Grand Hotel Parker’s di Napoli. L'evento ha registrato un ampio riscontro di pubblico, critica e collezionisti.

Nata sotto la supervisione d’eccezione di Pietro Del Vaglio, tra i designer italiani più apprezzati a livello internazionale, l'esposizione fa dialogare l’energia delle tele di Chiorri con la solennità neoclassica dell'architettura. Al centro del percorso espressivo vi è il concetto di “gioco” inteso come valore evolutivo e protettivo, declinato attraverso un astrattismo intimo e profondo.

“Giochi Sinestesici” al Grand Hotel Parker’s di Napoli

«Nelle opere in mostra, la sinestesia abbandona la dimensione concettuale per farsi immediatezza sensoriale pura. – commenta il M° Pietro Del Vaglio – Chiorri invita l’osservatore a un’immersione guidata in cui diventa possibile “vedere” un suono e percepirne la vibrazione sulla tela».

Grande la soddisfazione dell’artista perugino, le cui opere impreziosiscono da molti anni numerose collezioni private in Campania, nel Sud Italia e nel bacino mediterraneo: «Napoli si conferma grande capitale dell'arte e dei linguaggi del Mediterraneo», sottolinea Simone Chiorri.

A suggello dell'intenso legame con la città, Simone Chiorri ha fatto dono al Grand Hotel Parker’s e alla famiglia Avallone della tela “Spazio Scenico”, che entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione permanente del più antico grand hotel napoletano.