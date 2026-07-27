Napoli, il 30 luglio si conclude la mostra "Giochi Sinestesici" di Chiorri

Giunge ai suoi giorni conclusivi, “Giochi Sinestesici”, la prima mostra personale napoletana del M° Simone Chiorri, ospitata - fino a giovedì 30 luglio 2026 - negli spazi monumentali della Sala degli Specchi del Grand Hotel Parker’s di Napoli. L'evento ha registrato un ampio riscontro di pubblico, critica e collezionisti.
Nata sotto la supervisione d’eccezione di Pietro Del Vaglio, tra i designer italiani più apprezzati a livello internazionale, l'esposizione fa dialogare l’energia delle tele di Chiorri con la solennità neoclassica dell'architettura. Al centro del percorso espressivo vi è il concetto di “gioco” inteso come valore evolutivo e protettivo, declinato attraverso un astrattismo intimo e profondo.
“Giochi Sinestesici” al Grand Hotel Parker’s di Napoli
«Nelle opere in mostra, la sinestesia abbandona la dimensione concettuale per farsi immediatezza sensoriale pura. – commenta il M° Pietro Del Vaglio – Chiorri invita l’osservatore a un’immersione guidata in cui diventa possibile “vedere” un suono e percepirne la vibrazione sulla tela».
Grande la soddisfazione dell’artista perugino, le cui opere impreziosiscono da molti anni numerose collezioni private in Campania, nel Sud Italia e nel bacino mediterraneo: «Napoli si conferma grande capitale dell'arte e dei linguaggi del Mediterraneo», sottolinea Simone Chiorri.
A suggello dell'intenso legame con la città, Simone Chiorri ha fatto dono al Grand Hotel Parker’s e alla famiglia Avallone della tela “Spazio Scenico”, che entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione permanente del più antico grand hotel napoletano.