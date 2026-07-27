Rimproverano bimbo troppo vivace e scatta la rissa: 3 feriti Scontro tra due nuclei familiari ad Ischia

Un rimprovero a un bambino giudicato troppo vivace, poi le parole grosse e infine il caos scatenato tra tavoli e sedie di un bar. È degenerato in una violenta rissa tra due nuclei familiari il pomeriggio di ieri in pieno centro a Ischia, lungo il centralissimo Corso Vittorio Colonna, richiedendo il pronto intervento dei Carabinieri.

I fatti e i soccorsi

Lo scontro ha visto coinvolti da una parte un nucleo familiare residente nel quartiere napoletano di Secondigliano – un uomo di 54 anni con i due figli, una ragazza di 28 anni e un giovane di 23 – e dall'altra un secondo gruppo di cinque persone, anch'esse napoletane, di 58, 41, 37, 30 e 22 anni.

Stando ai primi accertamenti ricostruiti dai militari dell'Arma, la scintilla è scoccata quando la famiglia di Secondigliano ha redarguito il piccolo dell'altro gruppo per il suo atteggiamento irrequieto. L'intervento non è affatto piaciuto al genitore del bambino: da lì in pochi istanti si è passati dalle urla alle vie di fatto. La lite si è trasformata in una vera e propria rissa a colpi di calci, pugni e persino un lancio di oggetti e suppellettili del locale.

Ad avere la peggio è stato il gruppo di Secondigliano: padre e figli sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove sono stati medicati per le lesioni riportate e poi dimessi con prognosi tra i 5 e i 7 giorni.

Le indagini e le denunce

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato immediate ricerche e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la via dello shopping ischitano. La visione dei filmati ha permesso di identificare in breve tempo anche i cinque componenti del gruppo antagonista che si erano allontanati subito dopo il parapiglia.

Il bilancio finale dell'operazione conta otto persone denunciate a piede libero per il reato di rissa. Nei confronti di tutti i soggetti coinvolti verrà inoltre avviata la procedura per l'emissione del foglio di via obbligatorio dall'isola di Ischia.