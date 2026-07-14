Arte a Napoli: ultime settimane per la mostra di Chiorri al Grand Hotel Parker’s L’artista perugino dona l’opera “Spazio Scenico” alla collezione permanente dello storico hotel

Accolto da un largo successo di critica e pubblico, entra nelle ultime due settimane di programmazione “Giochi Sinestesici”, la prima mostra personale partenopea del M° Simone Chiorri, aperta ai visitatori fino al prossimo 30 luglio. La personale di Chiorri è ospitata negli spazi monumentali della Sala degli Specchi del Grand Hotel Parker’s di Napoli.

La mostra nasce sotto la supervisione d’eccezione del M° Pietro Del Vaglio, tra i designer e progettisti d'interni italiani più apprezzati a livello internazionale. Del Vaglio ha saputo far dialogare l'energia vibrante delle tele di Chiorri con la solennità neoclassica della Sala degli Specchi. In questo suggestivo teatro di riflessi, la stabilità dell'architettura incontra l'impeto dell'atto pittorico, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva totale e sinestetica.

"Giochi Sinestesici", la mostra di Chiorri a Napoli

Il cuore pulsante dell'esposizione è il concetto di "gioco", inteso come valore evolutivo e modalità comportamentale imprescindibile. Ispirandosi al mondo animale – come la delicatezza di una madre felina che insegna la lotta ai cuccioli senza mai sfoderare gli artigli – Chiorri identifica nel gioco un'azione protettiva: un simulacro del reale preciso, potente, ma rigorosamente privo di violenza distruttiva.

Perugino di nascita, Simone Chiorri si conferma una voce fuori dal coro nel panorama contemporaneo. La sua cifra stilistica evade le logiche delle mode commerciali per attingere a una stratificazione culturale profonda. Un astrattismo intimo che scaturisce da una riflessione originale sul tempo, sulla memoria e sulla storia.

Un'allucinazione guidata con il M° Simone Chiorri

Nelle opere in mostra, la sinestesia abbandona la dimensione concettuale per farsi immediatezza sensoriale pura. Chiorri invita l’osservatore a una vera e propria "allucinazione" guidata, in cui diventa possibile "vedere" un suono e percepirne la vibrazione sulla tela. «Non rappresento una scena in movimento, ma semplicemente un atto motorio che allude alla scena», spiega l’artista. Lo spettatore è così chiamato a farsi co-creatore dell'opera, partendo dall'impulso dinamico impresso dal colore per ricostruire la propria intimo rappresentazione interiore.

La mostra ha registrato un ampio gradimento da parte della stampa, dei collezionisti e degli appassionati d’arte, lasciatisi avvolgere dall’universo sensoriale di un artista capace di scardinare la bidimensionalità della tela. Simone Chiorri ha, inoltre, fatto dono al Grand Hotel Parker’s e alla famiglia Avallone di una delle sue opere più significative, dal titolo “Spazio Scenico”. La tela entrerà ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione permanente del più antico grand hotel napoletano, consolidando lo storico legame che unisce la struttura all'arte contemporanea.

Con il supporto scenografico e critico di Pietro Del Vaglio, “Giochi Sinestesici” si impone come uno degli appuntamenti culturali imperdibili della stagione artistica del Mezzogiorno, fondendo la rigorosa ricerca neuroscientifica del gesto alla vibrante accoglienza della capitale del Mediterraneo