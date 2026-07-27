Riqualificazione Rione Sanità, al via oggi i lavori per valorizzare l'area La valorizzazione dell’area è il risultato di un percorso condiviso con le comunità locali

Al via oggi i lavori di riqualificazione dell’area Vergini-Sanità: un progetto di valorizzazione dell'area strutturato sulla base di una collaborazione con le comunità locali. Verranno realizzati una serie di interventi mirati sugli spazi pubblici esistenti, sistemando le pavimentazioni, ampliando gli spazi pedonali e migliorando la zona con segnaletica, arredo urbano ed alberi.

I lavori rientrano nel più ampio intervento denominato “Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità” di competenza del Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO del Comune di Napoli e finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli Centro Storico” - FSC 2014-2020.

Napoli, al via la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità

Il progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento, finanziato per 5,3 milioni di euro è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra il capogruppo Erregi S.r.l. e Centola Associati, dott.ssa geologo Daniela Viappiani, arch. Giuseppe Diana, arch. Santo Marra dello studio Sudarch e arch. Sossio De Vita ed è stato presentato alla cittadinanza lo scorso 11 febbraio presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini.

I lavori consistono nella sistemazione delle pavimentazioni, ampliamenti degli spazi pedonali, posa di segnaletica e arredo urbano, piantumazione di nuove alberature ed eliminazione delle barriere architettoniche. Gli stessi saranno realizzati per fasi che interesseranno i seguenti cinque comparti:

comparto 1, comprendente l’asse di via Fontanelle – via della Sanità, dal Cimitero delle Fontanelle fino all'incrocio con la Discesa della Sanità;

comparto 2, comprendente l’asse di via della Sanità – via Arena della Sanità, dall’incrocio con la Discesa della Sanità fino all’incrocio con via Vergini;

comparto 3, comprendente l’asse di via San Vincenzo – via San Gennaro dei Poveri e la rampa San Gennaro dei Poveri;

comparto 4, comprendente via Stella;

comparto 5, comprendente l’area di via Vergini.

Cronologicamente, la prima fase dei lavori intessa il terzo comparto e ha una durata complessiva prevista di cinque mesi circa. Le lavorazioni iniziano dalla rampa San Gennaro per proseguire su via San Vincenzo e, infine, su via San Gennaro dei Poveri.