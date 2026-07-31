Centenario Napoli: stasera la festa dei tifosi sul lungomare alla Rotonda Diaz scatta il countdown per i 100 anni della SSC Napoli tra star ed ex campioni

L’attesa è finita. Questa sera, venerdì 31 luglio, il lungomare di Napoli si trasformerà nel cuore pulsante dell'orgoglio partenopeo. Alla Rotonda Diaz va in scena la grande manifestazione promossa dal tifo organizzato, un appuntamento iconico concepito per accompagnare migliaia di sostenitori fino allo scoccare della mezzanotte, momento in cui scatterà ufficialmente l'anno del Centenario della Società Sportiva Calcio Napoli.

La macchina organizzativa, guidata dalla rete sociale che fa capo alla pagina ufficiale @napolidellagente1926_2026, ha definito un palinsesto che unisce la memoria identitaria della squadra alla cultura popolare della città.

Gli ospiti: da Alessandro Siani alla consolle di Deborah De Luca

Nelle ultime ore la scaletta dell'evento si è arricchita di nomi di primo piano del panorama dello spettacolo e della musica internazionale. Con due distinti video messaggi diffusi sui canali social dell'iniziativa, hanno confermato la propria presenza il regista e attore Alessandro Siani e la dj di fama mondiale Deborah De Luca. La serata vedrà inoltre salire sul palco figure di riferimento della cultura napoletana come lo scrittore Maurizio de Giovanni e il rapper Clementino, che già nelle scorse settimane aveva garantito la sua adesione a quello che si preannuncia come un vero e proprio festival dell'appartenenza azzurra.

Le leggende in campo: le bandiere che hanno fatto la storia

Il momento cruciale della manifestazione sarà dedicato al patrimonio sportivo ed emotivo del club. Sul palco della Rotonda Diaz si alterneranno alcune delle figure più rappresentative delle diverse epoche del Napoli, dalla rinascita dopo il fallimento fino ai trionfi più recenti.

Tra gli ex calciatori e dirimpettai della storia azzurra che hanno confermato la loro presenza figurano Giuseppe Bruscolotti, capitano del primo scudetto; Pino Taglialatela e Gennaro Iezzo, simboli della porta azzurra; Emanuele Calaiò, Roberto Carlos Sosa e Francesco Montervino, volti simbolo della risalita dalla Serie C; Gennaro Scarlato, Antonio Carannante e Gianni Improta; Diego Armando Maradona Junior, in rappresentanza del legame indissolubile con il Pibe de Oro.

Impatto cittadino e misure per la sicurezza

L'evento della Rotonda Diaz rappresenta il primo grande banco di prova per la gestione dell'ordine pubblico e della viabilità in vista della maratona di festeggiamenti che proseguirà nel fine settimana.

Con un afflusso previsto di decine di migliaia di persone lungo l'asse Via Caracciolo-Via Partenope, le autorità cittadine e le forze dell'ordine hanno disposto un dispositivo di vigilanza rafforzato per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni e gestire i flussi del traffico pedonale e veicolare sul litorale. La serata si preannuncia come un manifesto di passione collettiva, in cui la storia del pallone incontra l'anima socioculturale di una capitale del Mediterraneo.