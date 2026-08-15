Bradisismo Campi flegrei, chiese inagibili, in piazza le messe di Ferragosto Più di 3mila sfollati, per la prima volta non c'è il tradizionale "Pennone a mare"

Esiste un momentoin cui un'emergenza smette di essere un semplice bilancio di danni per trasformarsi in una ferita d'identità collettiva. Per i Campi Flegrei, quel momento coincide con la notte di un Ferragosto surreale, privato dei suoi simboli secolari. A quindici giorni dalla devastante scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio ha sventrato l'equilibrio del territorio, Pozzuoli riscopre la fragilità della sua terra. Per la prima volta dopo decenni, il molo antico rimane spoglio: niente palo cosparso di grasso sospeso sullo specchio d'acqua, niente sfida del "Pennone a mare", né fuochi d'artificio o processioni marinare. La decisione del sindaco Gigi Manzoni di annullare i festeggiamenti e dirottare i fondi verso il sostegno della popolazione non è soltanto un atto amministrativo, ma la presa d'atto di un dramma umano che supera la cifra dei tremila evacuati.

Mentre nelle piazze la devozione religiosa si trasforma in liturgia da strada con le messe celebrate all'aperto davanti alla statua della Madonna Assunta recuperata dai Vigili del Fuoco, le strade di via Napoli diventano teatro di rabbia sociale. I blocchi stradali improvvisati con reti metalliche, sedie e cassonetti delle ultime ore raccontano la disperazione di chi rifiuta di abbandonare il proprio quartiere per trasferirsi nei letti da campo allestiti al palazzetto dello sport Palatrincone. Chi ha visto la propria abitazione bollata da un'ordinanza di sgombero non chiede soltanto un tetto temporaneo, ma pretende la presenza tangibile dello Stato.

Le macerie invisibili del tessuto economico e ricettivo

All'emergenza strutturale si sovrappone un collasso economico che rischia di desertificare l'intera fascia flegrea. Le rilevazioni di Federalberghi tratteggiano un paesaggio desolante: gli hotel del centro storico registrano un crollo delle presenze che sfiora il 70%, mentre le disdette a catena hanno svuotato quasi del tutto il mese di agosto. Tra le pochissime voci in controtendenza resiste chi lavora esclusivamente con flussi stranieri diretti verso le isole, ma l'allarme degli operatori è corale: la scossa ha fatto da detonatore a una storica carenza di programmazione e promozione territoriale.

L'impatto più devastante si scarica sul sottobosco della ricettività non imprenditoriale, composta da centinaia di piccoli gestori di B&B e case vacanza. Trattandosi di un comparto spesso escluso dalle grandi forme di ammortizzatore sociale riservate alle grandi aziende, le associazioni di categoria come l'Abbac hanno dovuto attivare presidi legali e sportelli straordinari d'assistenza. Dietro ogni porta chiusa non c'è solo un immobile inagibile, ma il patrimonio finanziario di intere famiglie che hanno investito i propri risparmi in un'economia dell'accoglienza improvvisamente azzerata. Dalla governance regionale arrivano rassicurazioni, ma la richiesta dei sindaci al Governo centrale resta quella di un intervento immediato sulla sospensione dei tributi statali per evitare il definitivo fallimento del tessuto commerciale locale.

La corsa contro il tempo tra scuole, luoghi di culto e snodi logistici

Mentre la conta degli sfollati ha superato la soglia critica delle tremila persone, distribuite tra sistemazioni autonome, alberghi convenzionati e strutture di prima accoglienza, la macchina dei soccorsi continua a lavorare a ritmi serrati. I Vigili del Fuoco mantengono sul campo un dispositivo di oltre trenta squadre specializzate, impiegate nell'esecuzione delle verifiche speditive e nel recupero dei beni materiali dalle abitazioni evacuate. Ma la vera corsa contro il tempo si consuma all'interno degli edifici pubblici e delle infrastrutture vitali.

Sul fronte dell'istruzione, l'avvio del nuovo anno scolastico rappresenta un'incognita drammatica. I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato criticità diffuse sia negli istituti di competenza della Città Metropolitana come il Tassinari, il Virgilio e il Pareto sia nelle scuole primarie e medie comunali. Per consentire la ripresa delle lezioni si profilano turni pomeridiani e rotazioni complesse, con interventi d'urgenza mirati alla sostituzione delle pareti tramezzate danneggiate con strutture in cartongesso.

Non meno complessa appare la situazione del patrimonio artistico e religioso: il campanile di Santa Maria delle Grazie, il Duomo del Rione Terra e numerose chiese storiche presentano lesioni profonde che richiedono imponenti interventi di messa in sicurezza ad opera della Soprintendenza.

A complicare il quadro si aggiunge il nodo della logistica portuale e degli approvvigionamenti idrici. Con le autobotti ancora impegnate a distribuire acqua non potabile in diverse zone della città, le autorità hanno dovuto disporre il divieto d'accesso al porto di Pozzuoli per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate diretti verso Ischia e Procida, dirottando il traffico commerciale sullo scalo napoletano di Porta di Massa.

Una decisione che ha sollevato forti perplessità tra gli autotrasportatori e gli amministratori isolani, preoccupati per la tenuta dei rifornimenti di beni di prima necessità nel momento di massimo affollamento turistico estivo. Pozzuoli si ritrova così a vivere il suo Ferragosto più lungo e difficile, in bilico tra la necessità di mettere in sicurezza il presente e la fatica di immaginare un futuro oltre la crisi.