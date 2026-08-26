Campi flegrei,Petracca:"Dal centro destra, inaccettabile sciacallaggio politico" "Sulla pelle dei cittadini, non si fa propaganda"

"Trovo francamente inaccettabile il tentativo del centrodestra di trasformare una vicenda seria e per certi aspetti drammatica come quella che stanno vivendo le comunità dei Campi Flegrei in un'occasione di propaganda politica. Lucrare sulle difficoltà di famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e di attività economiche messe in ginocchio dall'emergenza è un esercizio che considero profondamente riprovevole e che non mi sarei aspettato da esponenti politici che hanno ricoperto prestigiosi ruoli istituzionali".

Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania, replicando alle dichiarazioni del capo dell'opposizione Gennaro Sangiuliano in riferimento ai lavori della Commissione Bilancio che sta istruendo il disegno di legge presentato dal Pd dedicato proprio all’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei.

"Sangiuliano omette un particolare non esattamente secondario: se oggi in commissione bilancio si discutono emendamenti per incrementare risorse, sostenere gli sfollati, aiutare le attività economiche e ampliare gli interventi, è perché il Partito Democratico ha avuto per primo l'intuizione e la responsabilità di presentare una proposta di legge regionale sull'emergenza dei Campi Flegrei. Senza quella iniziativa, oggi non ci sarebbe alcun testo sul quale il centrodestra potrebbe presentare i propri emendamenti. E’ il frutto di un lavoro attento portato avanti con competenza dal nostro gruppo. Mentre qualcuno si trastullava in polemiche strumentali, c’era chi ha trascorso giornate di lavoro per individuare strumenti, risorse e trovare coperture".

"Noi non abbiamo mai considerato i 5 milioni inizialmente previsti un punto di arrivo. Al contrario, abbiamo aperto fin dall'inizio al contributo di tutte le forze politiche per rafforzare il provvedimento, aumentare le tutele e costruire un testo sostenibile e concretamente attuabile.

La disponibilità al confronto, però, non significa trasformare la Commissione Bilancio in una gara a chi rilancia la cifra più alta per poter poi rivendicare qualche titolo di giornale. Non sfuggirà ai colleghi del centrodestra che il libro dei sogni è una cosa e la sostenibilità economica e finanziaria di un provvedimento è un’altra. Perché è di questo che si sta parlando".

"A Sangiuliano - aggiunge Petracca - rivolgo allora una domanda molto semplice. Invece di utilizzare l'emergenza per attaccare la Regione Campania, ci dica quali risorse il Governo nazionale, espressione di quel centrodestra del quale egli stesso è stato autorevole componente, intende mettere immediatamente a disposizione delle famiglie, degli sfollati, delle imprese e dei Comuni colpiti da questa nuova fase legata allo sciame sismico del 31 luglio scorso. È su questo terreno che sarebbe utile misurarsi. Perché finora abbiamo assistito solo a forbiti esercizi di retorica senza grossa sostanza".

"Oggi abbiamo davanti un'emergenza vera, persone fuori dalle proprie case e comunità che chiedono risposte immediate. La Regione Campania sta facendo la propria parte e il consiglio regionale si appresta a farla attraverso una legge nata dall'iniziativa del Pd e aperta al contributo di tutti, una legge su cui finora abbiamo registrato solo l’ottuso ostruzionismo dei gruppi di opposizione".

"Domani in aula - conclude Petracca - vogliamo arrivare a un provvedimento serio, efficace e concretamente finanziabile. Noi continueremo a lavorare per questo. Chi vuole contribuire è il benvenuto. Chi vuole utilizzare le difficoltà dei Campi Flegrei per fare propaganda troverà da parte nostra una risposta altrettanto chiara, ferma, dura. Ora è il momento della responsabilità".