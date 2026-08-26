Dramma della solitudine: trovato morto in casa dopo due settimane I vicini hanno allertato la Polizia Municipale per l' odore che arrivava dalla casa

Una tragedia sorda, consumatasi nel silenzio più totale e scoperta soltanto quando era ormai troppo tardi. Un uomo di 74 anni, ex sottufficiale dell'Esercito in pensione, è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione in viale Alfa Romeo a Pomigliano d'Arco. Il decesso, avvenuto per cause naturali, risalirebbe a circa due settimane fa.

L'allarme è scattato solo nelle ultime ore, quando i vicini di casa dell'edificio hanno allertato la polizia municipale a causa di un odore acuto e persistente proveniente dal suo appartamento e dalla presenza di liquidi visibili sotto la porta d'ingresso.

I caschi bianchi giunti sul posto hanno tempestivamente richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri sono dovuti penetrare nell'immobile dall'esterno utilizzando un'autoscala. Una volta varcata la finestra e guadagnato l'accesso all'appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte alla tragica scena: il corpo dell'anziano giaceva a terra in avanzato stato di decomposizione.

I primi rilievi effettuati dal medico legale intervenuto sul posto hanno confermato la morte per cause naturali, collocando l'ora del decesso a circa quindici giorni prima ed escludendo qualsiasi segno di violenza o il coinvolgimento di terzi.

Informato del ritrovamento, il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Nola ha autorizzato il rilascio della salma per la consegna ai familiari. Le chiavi di casa, individuate dagli agenti all'interno dell'appartamento, sono state regolarmente consegnate al fratello del 74enne. L'episodio lascia dietro di sé il ritratto amaro di una solitudine estrema, in cui la scomparsa di una persona passa inosservata per due intere settimane a pochi passi dalle vite di tutti i giorni.