Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un arresto Operazione dei carabinieri a Piano di Sorrento

La polizia ha arrestato un 54enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Sorrento, hanno notato l'uomo che, dopo essere salito su di un’autovettura in sosta con all’interno un'altra persona posta al lato guida, in cambio di una banconota, gli ha ceduto qualcosa.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 54enne trovandolo in possesso di 580 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, l’acquirente è stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina appena acquistati.