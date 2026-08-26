Saiello:"Campi Flegrei, da centrodestra propaganda sulla pelle di 3.600 persone" L'affondo di Gennaro Saiello, capogruppo del movimento 5 Stelle in consiglio regionale

"Sul dramma dei Campi Flegrei il centrodestra ha scelto la strada della propaganda, invece di contribuire alla ricerca di soluzioni. È un atteggiamento irresponsabile, soprattutto perché parliamo di 3.600 persone ancora fuori dalle proprie abitazioni, che attendono risposte dalle istituzioni".

Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del movimento 5 Stelle in consiglio regionale della Campania.

"Invece di lavorare in commissione per migliorare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie e dei territori colpiti, preferiscono fare annunci e proclami da spendere sui social.

Un'emergenza come quella dei Campi Flegrei non può diventare terreno di scontro politico: ci sono famiglie che aspettano di tornare nelle proprie case e comunità che chiedono risposte. Servono serietà, senso delle istituzioni e responsabilità, non una campagna elettorale permanente sulla pelle dei cittadini".

"Il presidente Roberto Fico ha scelto fin dall'inizio la strada del dialogo e della collaborazione con tutti i livelli istituzionali, senza guardare al colore politico, con l'unico obiettivo di accelerare le risposte ai territori. È su questo terreno che dovremmo confrontarci tutti: lavorare dalla stessa parte, rafforzare gli interventi e garantire risposte rapide ed efficaci alle persone che stanno vivendo questa emergenza".