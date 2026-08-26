Vasto: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Milano, all’angolo con vico Venezia, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un'altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di 16 bustine di marijuana del peso di circa 20 grammi circa e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Controllata l’abitazione del 31enne, dove i poliziotti hanno rinvenuto altre 20 bustine della stessa sostanza del peso di circa 25 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.