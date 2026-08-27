Aggredito e ferito a bottigliate a Corso Umberto Un turista straniero di 22 anni vittima di una brutale aggressione

Ancora un episodio di violenza ai danni di turisti nel cuore della città. Nelle prime ore della mattinata di oggi un giovane turista straniero di 22 anni è stato vittima di una brutale aggressione a scopo di rapina nei pressi di Corso Umberto I.

Secondo quanto ricostruito e verbalizzato nella denuncia presentata alla Polizia di Stato, il giovane stava passeggiando a piedi in un vicolo a ridosso dell'arteria cittadina quando è stato affiancato da un'automobile con a bordo tre persone. I malviventi gli hanno intimato con minacce di consegnare immediatamente il portafogli e lo smartphone.

Alla reazione d'istinto del 22enne, che ha tentato di opporsi alla rapina, uno degli aggressori lo ha colpito violentemente alla testa utilizzando una bottiglia di vetro spezzata.

Nonostante il colpo subito, il giovane è riuscito a raggiungere il vicino Corso Umberto e a attirare l'attenzione di una pattuglia del Commissariato "Dante" di passaggio in zona. Gli agenti hanno subito prestato i primi soccorsi al ragazzo e richiesto l'intervento sanitario.

Il turista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Vecchio Pellegrini", dove i medici gli hanno medicato le ferite riportate al capo, giudicate guaribili in sette giorni. Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire all'identità dei tre malviventi in fuga.