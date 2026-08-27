Campi Flegrei, sfollati a quota quattromila Il punto della Prefettura e i dati sui contributi CAS

L'emergenza abitativa nei Campi Flegrei tocca cifre allarmanti. A quasi un mese dalla violenta scossa di magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio, il bilancio ufficiale tracciato nel vertice d'aggiornamento convocato in Prefettura a Napoli restituisce una fotografia drammatica: gli sfollati nel solo comune di Pozzuoli sfiorano quota quattromila.

Il report della Prefettura: quasi 4.000 persone fuori casa

Alla riunione, presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari - alla presenza del vicesindaco di Pozzuoli Maria Magliuolo e della direttrice dell'INGV-Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo - sono stati resi noti i numeri aggiornati dei provvedimenti restrittivi. Le ordinanze di sgombero emesse finora sono salite a 480, a fronte di appena 13 revoche disposte dopo le verifiche tecniche di secondo livello. Complessivamente, i nuclei familiari sgomberati risultano 1.615, per un totale di 3.957 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Dettagliando le sistemazioni temporanee: 3.900 persone hanno trovato una sistemazione autonoma; 118 cittadini sono ospitati in strutture alberghiere; 50 persone trovano accoglienza presso il Palatrincone; appena 111 persone (appartenenti a 40 nuclei familiari) sono finora rientrate nei propri alloggi.

L'analisi dell'INGV e il presidio sul territorio

Sul fronte scientifico, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, ha confermato che l'attività sismica nell'area flegrea è tuttora in corso, sebbene si mantenga su livelli più contenuti rispetto al picco registrato durante lo sciame di fine luglio. Per garantire la sicurezza e l'assistenza quotidiana, i vigili del fuoco mantengono operativo un imponente dispositivo con 19 squadre impegnate in percorsi itineranti per rispondere tempestivamente alle richieste di verifica statica degli edifici. Proseguono inoltre le operazioni di supporto ai cittadini per il recupero in sicurezza delle masserizie dalle case interdette.

Contributi CAS e rete idrica

Nel frattempo, gli uffici comunali accelerano sul fronte dei sostegni economici. Per quanto riguarda i Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS), su un totale di 1.288 richieste pervenute, l'amministrazione ha già erogato 962 pagamenti ad altrettanti nuclei familiari.

Parallelamente, si registrano interventi mirati sulle infrastrutture primarie: sono 112 le segnalazioni relative a perdite dalle condotte idriche gestite e risolte sul territorio, con un ulteriore intervento programmato per far fronte a nuove criticità segnalate dai residenti.