Napoli: Premio ambasciatore del sorriso in ricordo di Peppino di Capri La cerimonia si terrà nella prestigiosa sala dei baroni del Maschio Angioino

Il premio ambasciatore del sorriso, ideato e fondato dall'artista Angelo Iannelli, nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che hanno portato prestigio , cultura e umanità nel mondo, contribuendo a diffondere un messaggio di arte, solidarietà e identità napoletana.

L’organizzazione del premio è curata dall’associazione di promozione sociale Vesuvius, in collaborazione con il comune di Napoli alla presenza di personaggi del sociale, dell'arte, spettacolo, cultura, chiesa, istituzioni, giornalismo e sport con il suo fondatore impegnato da anni nella promozione di iniziative sociali e culturali di rilievo nazionale con l'obiettivo di donare un sorriso alle persone meno fortunate.

Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato dedicato a figure che hanno segnato la storia di Napoli e dell’Italia: Totò, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Pino Daniele, Diego Armando Maradona, Sergio Bruni, Aurelio Fierro. Personalità che, attraverso il loro talento, hanno rappresentato un patrimonio artistico e umano inestimabile.

In questa edizione la tredicesima, il premio viene dedicato con profonda stima e affetto a Peppino di Capri, artista che ha saputo attraversare generazioni con eleganza, innovazione e una voce diventata simbolo della musica italiana nel mondo. Ricordarlo significa celebrare una carriera straordinaria, un uomo che ha portato la melodia mediterranea oltre ogni confine, mantenendo sempre un legame autentico con il pubblico e con la sua terra.



La cerimonia si terrà nella prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, luogo storico che conferisce ulteriore valore a un appuntamento culturale e sociale di grande importanza.