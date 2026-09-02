Verso Inter-Napoli, designata la direzione di gara: chi sarà l'arbitro? Il Napoli affronterà l'Inter nella prossima sfida di campionato: ecco chi sarà l'arbitro

Dopo la sconfitta contro il Como in casa allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di mister Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo al Meazza contro l'Inter. La terza sfida di campionato per gli azzurri è in programma per sabato 5 settembre alle ore 18:00. Il 9 settembre l'avvio anche della Champions League per il Napoli, che affronterà l'Arsenal in casa.

Questa mattina, sotto la guida di mister Allegri, gli azzurri hanno proseguito con la preparazione al prossimo match di campionato. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione in palestra e lavoro atletico. A seguire esercitazione tattica e partitina finale.

Inter-Napoli: chi arbitrerà il match?

Il match della terza giornata di campionato, Inter-Napoli, sabato alle 18:00 allo stadio Meazza, sarà diretto dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti: Giorgio Peretti e Giovanni Baccini, dal IV: Daniele Doveri, dal VAR: Aleandro Di Paolo e AVAR: Federico Dionisi.

L'Inter di Chivu è a punteggio pieno in campionato, avendo vinto contro il Monza per 4-1 in casa e contro il Cagliari per 0-1 in trasferta.