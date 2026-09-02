UFFICIALE - Di Lorenzo rinnova fino al 2030: il comunicato della SSC Napoli! Il capitano del Napoli ha rinnovato fino al 30 giugno 2030: l'annuncio del club

Di Lorenzo fino al 2030! Il capitano del Napoli ha prolungato il suo contratto con il club partenopeo fino al 30 giugno 2030. Giovanni Di Lorenzo veste ormai la maglia azzurra dal 2019: lunghe stagioni, segnate da successi importanti, che hanno consegnato alla storia del Napoli il calciatore.

Due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana: il tutto in 307 presenze, condite da 20 gol. Traguardi storici sugellati da un rinnovo che solidifica un rapporto e porta il calciatore a chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio.

SSC Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2030!

Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il 24 agosto 2019 Di Lorenzo fa il suo esordio in maglia azzurra in occasione del successo esterno, al Franchi, contro la Fiorentina. Una settimana più tardi arriva il suo primo sigillo nella trasferta di Torino al cospetto della Juventus. Ha collezionato 307 presenze con 20 gol. Ha vinto con i colori azzurri 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Capitano!