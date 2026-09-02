Blitz di Manfredi in Villa Comunale: la svolta per il polmone verde di Napoli Cantieri in chiusura entro fine anno. Riqualificati impianti, verde e pavimentazione.

Un sopralluogo istituzionale per fare il punto sui cantieri che cambieranno il volto a uno dei luoghi simbolo della città. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, accompagnato dall'assessore al Verde Vincenzo Santagada, ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della Villa comunale, lo storico giardino affacciato sul lungomare partenopeo.

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione urbana, accelerata anche in vista di grandi eventi internazionali come il Villaggio per le pre-regate di Coppa America, in programma dal 24 al 27 settembre nella vicina area del lungomare.

Cronoprogramma e consegne: cosa prevede il piano

Entro la fine dell'anno, come confermato dal primo cittadino attraverso un video diffuso sui canali social, verranno ufficialmente riconsegnati alla cittadinanza il primo e il secondo lotto dell'area verde.

Rifacimento impiantistico: Sostituzione integrale dei sottoservizi e della rete tecnologica.

Nuova irrigazione: Installazione di un sistema moderno ed efficiente per la tutela del patrimonio botanico.

Illuminazione e pavimentazione: Completamento dei punti luce nelle prossime settimane e posa di nuove pavimentazioni conformi al contesto monumentale.

La sfida della conservazione e il nodo burocratico

"Non è un percorso facile e veloce - ha sottolineato Manfredi durante il sopralluogo - ma dopo anni di manutenzioni mancate, stiamo restituendo dignità a uno dei luoghi simbolo di Napoli". Il sindaco ha inoltre posto l'accento sulla complessità tecnica dell'intervento: trattandosi di un giardino storico vincolato, ogni singolo blocco di lavorazione ha richiesto un iter autorizzativo rigoroso e il costante coordinamento con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rallentando inevitabilmente le tempistiche ma garantendo al contempo il rispetto del pregio architettonico e paesaggistico del sito.