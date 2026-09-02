Sanità e sociale: lunedi 7 settembre il summit a Napoli Focus sulla continuità di cura e bilancio di fine mandato del presidente Ruggiero

L'integrazione tra reti sanitarie e servizi territoriali al centro del dibattito istituzionale e professionale in Campania. Lunedì 7 settembre 2026, a partire dalle ore 9.30, il Complesso monumentale di Castel Nuovo a Napoli ospiterà l'evento "Percorso Salute Croas Campania: stato dell'arte del Servizio Sociale in Sanità". Promosso dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti sociali (Croas) della Campania, l'appuntamento rappresenta un momento cruciale di formazione e confronto sul futuro della professione, segnando al contempo il bilancio politico di fine mandato per la dirigenza uscente.

Istituzioni e programmazione: i temi della tavola rotonda

L'evento, riservato a 80 professionisti con l'attribuzione di crediti formativi e deontologici, vedrà la partecipazione dei vertici istituzionali locali e nazionali. Dopo i saluti d'apertura affidati al presidente della Regione Campania Roberto Fico, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all'assessore comunale alle Politiche Sociali Andrea Mormiroli, e ai vertici ordinistici nazionali e regionali (Barbara Rosina, Sissi Flavia Pirozzi e Alessio Ruggiero), i lavori entreranno nel vivo.

Al centro della mattinata la tavola rotonda “La continuità di cura nella rete dei servizi”, focalizzata sulle criticità operative e sulla necessità di superare la frammentazione tra assistenza sanitaria e sociale, con gli interventi di esperti del settore e operatori delle Aziende Sanitarie Locali.

Il bilancio del Croas Campania: conti in attivo e fine mandato

L'appuntamento del 7 settembre coincide con la chiusura del quadriennio amministrativo 2022-2026, introducendo la fase per il rinnovo degli organi istituzionali. Il presidente uscente Alessio Ruggiero ha tracciato un bilancio politico ed economico particolarmente solido: «Consegniamo alla comunità professionale un Ordine in ottima salute. Chiudiamo il mandato con un avanzo di amministrazione superiore a 1 milione di euro. Una struttura economico-finanziaria forte rende la professione libera, autorevole e indipendente nell'interlocuzione con le istituzioni pubbliche e del Terzo settore».

Nel corso della mattinata verrà inoltre presentato il volume “Croas Campania in tema di Servizio Sociale in Sanità”, a suggellare un quadriennio incentrato sulla valorizzazione etica e deontologica della categoria, in vista delle imminenti elezioni per il quadriennio 2026-2030.