Progetto "Questa sera guido io": controlli e sensibilizzazione della polizia L'attività di prevenzione ha riguardato la zona di Coroglio

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla polizia per la prevenzione dell’incidentalità stradale e il contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida, nella zona di Coroglio, è stato realizzato un servizio nell’ambito del progetto “Questa sera guido io”, promosso dalla polizia, in collaborazione con Fondazione Ania, Silb, Fipe, Sib, Fipe e Feder Balneari Italia.

Nel corso della serata, gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Napoli, dei Distaccamenti di Sorrento e Nola e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno svolto mirati servizi di controllo, finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state controllate 90 persone, di cui 40 conducenti con i relativi veicoli. Sono state contestate 18 violazioni del Codice della Strada, con il ritiro complessivo di 4 patenti di guida e la decurtazione complessiva di 15 punti.

In particolare, 4 conducenti sono stati denunciati, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro per aver assunto sostanze stupefacenti, in attesa dell’esame di riscontro di II° livello.

L’attività ha coniugato prevenzione, sensibilizzazione e controllo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili alla guida e di contrastare tutte quelle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

Contestualmente, il personale impegnato nel servizio ha incontrato i giovani presso un locale della movida napoletana nella zona di Coroglio, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione previste dal progetto. Attraverso momenti di dialogo e un’attività dimostrativa, i partecipanti hanno potuto sperimentare, mediante visori che simulano lo stato di alterazione psicofisica, le difficoltà che tali condizioni possono determinare alla guida, cimentandosi in un apposito percorso stradale. Nel corso dell’incontro è stata, inoltre, illustrata la figura del “guidatore designato”, quale scelta consapevole e responsabile all’interno del gruppo per garantire il rientro in sicurezza al termine della serata.

Nel corso dei controlli sono stati forniti biglietti omaggio ai guidatori che sono risultati negativi ai controlli relativi all’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.

Tali interventi evidenziano l’impegno costante della Polizia di Stato che, al fine di garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e di contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi, pone in atto attività sia di controllo, sia di interazione con i più giovani, predisponendo momenti di dialogo e interazione che sono finalizzati a far comprendere agli stessi l’importanza del rispetto delle regole del codice della strada in un’ottica di tutela sia personale sia della collettività.