Giugliano Street Book, Ian Fleming e Lucky Luciano al centro del primo incontro A Giugliano sbarca la grande letteratura con un evento dal 3 al 13 settembre

Mentre il mondo del cinema e i media internazionali continuano a interrogarsi sul futuro e sul nuovo volto di 007 – tra toto-attori, rumors e le grandi manovre per il post-Daniel Craig – la grande letteratura sbarca nel cuore di Giugliano, in provincia di Napoli. Venerdì 4 settembre 2026, Piazza Antonio Gramsci si trasformerà in un salotto letterario a cielo aperto per la prima edizione del Giugliano Street Book, tappa inaugurale del circuito nazionale promosso dall’A.P.S. Book Project.

Alle ore 19:00 i riflettori saranno puntati sul volume “Fleming/Luciano – Ian e Lucky a Napoli” (Jack Edizioni) dello scrittore e giornalista Michelangelo Iossa, impreziosito dalla prefazione del celebre romanziere Maurizio de Giovanni. A moderare l'incontro sarà il giornalista Alfonso Pirozzi.

"Fleming/Luciano – Ian e Lucky a Napoli", l'evento a Giugliano

Cosa lega un celebre scrittore, un famigerato gangster e la città più misteriosa del Mediterraneo? Il libro ricostruisce con piglio giornalistico e storico un incontro rimasto a lungo segreto: la primavera del 1947 con la deportazione in Italia di Lucky Luciano; il 1952 con la pubblicazione di Casino Royale; e infine la primavera del 1960, quando Ian Fleming e Lucky Luciano si incontrarono sul lungomare di Napoli per un'intervista memorabile.

Una ricerca straordinaria che ha conquistato anche Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i pluripremiati produttori storici della saga cinematografica di James Bond (il franchise di spionaggio più longevo e di maggior successo della storia del cinema mondiale). I due produttori, incontrando nel 2023 in Italia il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, hanno dichiarato: «L'incontro tra Ian Fleming e Lucky Luciano avvenuto a Napoli è una storia straordinaria, che non conoscevamo. È alla base della nascita della Spectre: Michelangelo Iossa ha condotto un lavoro di ricerca incredibile. È una vera sorpresa scoprire quanto Fleming ci sia dietro James Bond».

L’incontro con Iossa si inserisce nel ricco cartellone del Giugliano Street Book: per undici giorni la kermesse animerà la città con 14 stand editoriali (aperti dalle 10 alle 22) e un fitto calendario di presentazioni e dibattiti, nati dalla sinergia tra A.P.S. Il Cortile delle Idee e la storica Libreria Claudio, con il coinvolgimento di realtà associative del territorio e nazionali