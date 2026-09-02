Napoli, Città della Scienza nel weekend 5-6 settembre svela i segreti dell'aria Città della Scienza, meta di famiglie e turisti, svela nel weekend i segreti dell'aria

Confermandosi un polo di attrazione culturale e scientifica di respiro e vocazione internazionale, scelto da cittadini e da tantissimi turisti presenti in città in questo periodo estivo, Città della Scienza accoglie i suoi visitatori con un’offerta ricca e multidisciplinare.

Dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 16:00, il Science Centre propone un viaggio immersivo nella conoscenza grazie alle visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea – dove ad accogliere il pubblico c’è Aphel, il robot umanoide del museo –, alle meraviglie astronomiche del Planetario e alla Mostra “Insetti & Co.”, dedicata al microscopico e affascinante universo degli artropodi.

Città della Scienza, il 5 e 6 settembre il Science Show sull'aria

Nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, il palinsesto settimanale si arricchisce di un appuntamento speciale alle ore 11:30 e alle ore 14:30: l’invisibile diventa protagonista assoluto per regalare a famiglie, turisti e appassionati di tutte le età un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Esiste qualcosa che ci circonda costantemente, indispensabile per la vita, eppure così silenzioso e trasparente da passare spesso inosservato: l’aria. Attraverso una formula collaudata che unisce rigore scientifico e intrattenimento, Città della Scienza si trasformerà in un grande laboratorio per esplorare i misteri della pressione atmosferica e delle leggi della fisica che governano il nostro pianeta, svelando come fenomeni impercettibili influenzino costantemente la nostra vita quotidiana.