Musei nazionali del Vomero, settembre di ripresa In Villa Floridiana continuano le proiezioni per il cineforum all’aperto

Il mese di settembre ai Musei nazionali del Vomero inizia, dopo una breve pausa nel mese di agosto, con la riapertura della rassegna estiva “Le voci di Sopra, suoni e visioni”, inaugurata il 19 giugno scorso, che unisce i tre siti del nuovo polo museale della collina di Napoli, grazie ad un unico articolato programma.

Domenica 6 settembre l’accesso sarà gratuito, nei tre siti dei Musei del Vomero (Castel Sant’Elmo, Certosa e Villa Floridiana), grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura.

Al Castel Sant’Elmo, come ogni prima domenica del mese, sono attesi migliaia di visitatori che potranno accedere con un nuovo percorso, predisposto a seguito del crollo di una parte del muro perimetrale, che consente ai visitatori di salire alla fortezza attraverso un camminamento nel Fossato, oppure con il nuovo ascensore installato una settimana fa.

Il 10 settembre proprio nel Fossato del Castel Sant’Elmo, uno spazio recuperato e rigenerato nello scorso mese di maggio, tornerà protagonista ospitando il Pessoa Luna Park aperto fino al 4 ottobre dal giovedì alla domenica con ingresso dalle ore 17,30 alle 23,30. Con il biglietto di ingresso di 2,50 euro (acquistabile on line e alla biglietteria) è possibile visitare anche il Castello fino alle 19,30.

Il 31 agosto ha già ripreso, nell’ambito della rassegna il cineforum all’aperto Napoli Contemporanea in villa Floridiana, l’iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’Estate a Napoli 2026.

Domani, giovedì 3 settembre è in programma la proiezione del film “L'uomo in più” e altre quattro sono in programma nelle sere di lunedì e giovedì alle ore 21,00 con inclusa la visita guidata al Museo delle Ceramiche Duca di Martina nel costo del biglietto (5 euro). Questo il calendario: 7 settembre “Aria Ferma”, 10 settembre “La Gatta Cenerentola” con la partecipazione dei quattro registi, 14 settembre “Ammore e malavita” e il 17 settembre “L'amico del cuore”.

La Certosa di San Martino, splendido complesso trecentesco incastonato nella collina del Vomero, tornerà ad essere il palcoscenico a cielo aperto con musica classica e poesia contemporanea, .

Il 17 settembre riprenderà Notturni con il primo concerto pianistico in programma alle ore 21,00, di Giuseppe Andaloro, domenica 20 settembre sarà la volta di Sara Amoresano e venerdì 25 settembre Gile Bae chiuderà la rassegna organizzata dall’associazione Napoli Opera House e curata Luca De Lorenzo. È necessaria la prenotazione e un biglietto di 15 euro.

Dal 18 al 20 settembre è in programma Phone´, un ciclo di tre Incontri sulla poesia contemporanea a cura di Bernardo De Luca e Carmen Gallo con la collaborazione di Ladoc. Gli appuntamenti si svolgeranno sul Terrazzo della Magnolia in Certosa e sono dedicati a tre voci essenziali della poesia italiana contemporanea: Amelia Rosselli, Mario Benedetti e Andrea Zanzotto. È necessaria la prenotazione e un biglietto di 10 euro.

Tutti i biglietti sono acquistabili on line sul sito www.museiitaliani.it, oppure in loco presso la biglietteria (in caso di disponibilità residua).