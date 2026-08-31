Napoli-Arsenal, da domani in vendita i biglietti: tutte le info e i prezzi

Il Napoli inizierà il suo cammino in Champions League contro l'Arsenal dallo Stadio Diego Armando Maradona. La prima gara valevole per la prima fase della massima competizione europea si giocherà il 9 settembre alle ore 21:00. La squadra di mister Massimiliano Allegri scenderà in campo contro i campioni d'Inghilterra per inaugurare questa competizione.
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Napoli-Arsenal: info e prezzi dei biglietti
A partire dalle ore 12:00 di martedì 1° settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Arsenal, primo match della League Phase di Champions League che si disputerà mercoledì 9 Settembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Per la partita di Champions League contro il Arsenal, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 26/27 (20 gare) e riservata ai titolari di Fidelity Card. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Di seguito i prezzi dei biglietti:
- CURVE INFERIORI 40,00€ (fase 1-2); 45,00€ (fase 3)
- CURVE SUPERIORI 55,00€ (fase 1-2); 70,00€ (fase 3)
- DISTINTI INFERIORI 75,00€ (fase 1-2); 90,00€ (fase 3)
- DISTINTI SUPERIORI 120,00€ (fase 1-2); 135,00€ (fase 3)
- DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 135,00€ (fase 1-2); 150,00€ (fase 3)
- TRIBUNA NISIDA 155,00€ (fase 1-2); 175,00€ (fase 3)
- TRIBUNA POSILLIPO 180,00€ (fase 1-2); 200,00€ (fase 3)
- TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 225,00€ (fase 1-2); 275,00€ (fase 3)