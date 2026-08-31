Vomero, collasso igienico-sanitario: blatte e topi a tutte le ore Chiesti interventi urgenti ad assessore Santagada e Asl Napoli 1

Il comitato "Valori collinari denuncia con fermezza il perdurante stato di degrado igienico-sanitario che affligge il quartiere Vomero, aggravatosi nelle ultime settimane nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti.

La situazione è ormai insostenibile: presenza massiccia di blatte e topi in pieno giorno, marciapiedi invasi da roditori, rifiuti abbandonati e caditoie maleodoranti in diverse zone centrali del quartiere.

A documentare la gravità della situazione è un video pubblicato su facebook, nel quale si vede chiaramente un topo che scorrazza sul marciapiede di via Luca Giordano, una delle arterie più frequentate e centrali del Vomero. Le immagini, girate in pieno giorno, mostrano l’animale muoversi indisturbato, a testimonianza di un’emergenza sanitaria che non può più essere ignorata.

"Non è più possibile - tuona Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari - tollerare questa situazione. Il Vomero, uno dei quartieri più simbolici e visitati di Napoli, è ridotto a un ricettacolo di blatte e topi. I cittadini hanno paura, i bambini non possono giocare in sicurezza, i turisti restano scandalizzati per questa emergenza igienico-sanitaria".

Il comitato chiede l’intervento immediato dell’assessore comunale alla salute e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada e dell’Asl Napoli 1 centro, affinché venga attivato con la massima urgenza:un piano straordinario di derattizzazione e deblattizzazione su tutto il territorio della municipalità 5, con particolare attenzione alle zone centrali come via Luca Giordano, via Scarlatti, via Aniello Falcone e le aree limitrofe ai giardini pubblici oltre alla costante pulizia e manutenzione straordinaria della rete fognaria e delle caditoie con la pubblicazione di un calendario trasparente degli interventi di disinfestazione e con comunicazione preventiva ai residenti e monitoraggio costante dei risultati.

Chiediamo all’assessore Santagada e all’Asl Napoli 1 di non limitarsi a dichiarazioni di principio, ma di passare ai fatti - sottolinea Capodanno - I cittadini vogliono vedere risultati concreti, non promesse. La salute pubblica non può essere messa a rischio per inerzia o mancanza di coordinamento".

Il comitato ricorda di aver già denunciato in più occasioni le criticità igienico-sanitarie del quartiere con la proliferazione di roditori e insetti in diverse aree verdi e residenziali mentre la situazione non mostra segni di miglioramento, anzi appare in netto peggioramento.

Il silenzio delle istituzioni - conclude Capodanno - di fronte a un’emergenza di questa portata è inaccettabile. Il Vomero non può essere abbandonato al proprio destino. Chiediamo risposte immediate e azioni concrete, prima che la situazione degeneri ulteriormente".

Il comitato Valori Collinari resterà vigile e continuerà a monitorare la situazione, pronto a nuove iniziative di sensibilizzazione e protesta qualora non dovessero pervenire interventi risolutivi entro brevissimo tempo.