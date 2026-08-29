Champions League, il calendario del Napoli: date ed orari di tutte le partite

Il calendario delle prime otto partite di Champions League per il Napoli

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Il Napoli darà avvio a questa edizione di Champions League con la sfida contro l'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona alle 21 il 9 settembre. Di seguito il calendario integrale della prima fase di Champions League

Napoli.  

Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara ad iniziare anche la propria avventura in Champions League. A seguito dei sorteggi di giovedì sera, gli azzurri affronteranno nella prima fase di questa competizione europea le seguenti squadre: 

LE AVVERSARIE DEL NAPOLI: Manchester City (A), Arsenal (H), Club Brugge (H), Porto (A), Villarreal (A), Bodo Glimt (H), Viking (H), Sabah (A)

La UEFA ha reso noti poi anche i calendari: lo start per il Napoli è previsto allo Stadio Diego Armando Maradona il 9 settembre alle ore 21:00 contro l'Arsenal. 

Champions League 26/27: il calendario del Napoli

Otto partite ed un'unica classifica a cui fare riferimento. Il cammino del Napoli in Champions League passa attraverso le seguenti otto sfide. 

  • Prima giornata: Napoli-Arsenal, 9 settembre 2026 ore 21 - Stadio Maradona
  • Seconda giornata: Villarreal-Napoli, 13 ottobre 2026 ore 21 - Estadio de la Ceramica
  • Terza giornata: Napoli-Bodo Glimt, 20 ottobre 2026 ore 21 - Stadio Maradona
  • Quarta giornata: Porto-Napoli, 4 novembre 2026 ore 21 - Estadio do Dragao
  • Quinta giornata: Manchester City-Napoli, 24 novembre 2026 - Etihad Stadium
  • Sesta giornata: Napoli-Club Brugge, 8 dicembre 2026 - Stadio Maradona
  • Settima giornata: Sabah-Napoli, 20 gennaio 2027 ore 18.45 - Bank Respublika Arena
  • Ottava giornata: Napoli-Viking, 27 gennaio 2027 ore 21 - Stadio Maradona

La Champions League inizierà quindi subito dopo le sfide contro Como (30 agosto) ed Inter (5 settembre). 

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