Sorteggi Champions League 26/27: tutte le avversarie del Napoli Inizia la Champions League con i sorteggi della prima fase: segui la diretta testuale su Ottopagine

Trentasei squadre e quattro fasce: una nuova Champions League è pronta a partire. Dalle 18 di oggi - giovedì 27 agosto - si terranno a Montecarlo presso il Grimaldi Forum i sorteggi per definire gli abbinamenti relativi alla League Phase. Ogni squadra dovrà disputare otto partire, di cui quattro in casa e quattro in trasferta: due avversarie per ogni fascia ed un'unica classifica a cui fare riferimento.

CLICCA QUI PER LEGGERE COME FUNZIONA IL SORTEGGIO E COME SONO DIVISE LE SQUADRE IN FASCE. La strada per Madrid inizia oggi con i sorteggi per la prima fase di Champions League. Quale destino per mister Allegri ed il Napoli? Il club azzurro (in terza fascia) non potrà affrontare inizialmente gli altri club italiani (Inter, Roma e Como).

Le otto avversarie del Napoli

La prima avversaria del Napoli estratta è il Manchester City, che la squadra di mister Massimiliano Allegri affronterà in trasferta. Due inglesi per il club azzurro: estratto anche l'Arsenal che arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona. Per la seconda fascia il Napoli ha pescato il Club Brugge ed il Porto (in trasferta). Per la terza fascia estratto il Villarreal e Bodo Glimt. Per la quarta fascia: Viking e Sabah.

Sabato verrà rivelato il calendario ufficiale di questa prima fase di Champions League. Le prime partite si disputeranno l'8-9-10 settembre.

LE AVVERSARIE DEL NAPOLI: Manchester City (A), Arsenal (H), Club Brugge (H), Porto (A), Villarreal (A), Bodo Glimt (H), Viking (H), Sabah (A)

Le avversarie delle squadre italiane in Champions League

Di seguito le avversarie delle squadre italiane:

INTER : Real Madrid (H), Liverpool (A), Club Brugge (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stuttgart (H), S. Bratislava (A)

: Real Madrid (H), Liverpool (A), Club Brugge (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stuttgart (H), S. Bratislava (A) ROMA : Real Madrid (H), PSG (A), Sporting (H), Manchester United (A), Lille (H), Fenerbahce (A), S. Bratislava (H), Aek Athene (A)

: Real Madrid (H), PSG (A), Sporting (H), Manchester United (A), Lille (H), Fenerbahce (A), S. Bratislava (H), Aek Athene (A) COMO : PSG (H), Barcellona (A), Manchester United (H), Real Betis (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), Aek Athena (H)

: PSG (H), Barcellona (A), Manchester United (H), Real Betis (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), Aek Athena (H) NAPOLI: Arsenal (H), Manchester City (A), Club Brugge (H), Porto (A), Bodo Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A)

LIVE - Il sorteggio di Champions League

19:09 Sorteggiate le avversarie del Como: PSG (H), Barcellona (A), Manchester United (H), Real Betis (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), Aek Athena (H)

19:02 Le squadre che affronterà il Napoli: Arsenal (H), Manchester City (A), Club Brugge (H), Porto (A), Bodo Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A)

19:01 Il Como affronterà il Feyenoord

18:59 Il Como affronterà il Lipsia.

18:58 Il Napoli affronterà il Bodo Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona.

18:57 Il Napoli affronterà il Villarreal in trasferta.

18:51 Il Como affronterà in casa il Manchester United.

18:50 Le avversarie della Roma: Real Madrid (H), PSG (A), Sporting (H), Manchester United (A), Lille (H), Fenerbahce (A), S. Bratislava (H), Aek Athene (A).

18:49 Il Como affronterà in trasferta il Real Betis.

18:47 Quarta avversaria estratta per il Napoli: è il Porto di Farioli da affrontare in Portogallo.

18:45 Inizia l'estrazione dei club di seconda fascia. Si parte con il Club Brugge, che affronterà l'Inter (a Milano) ed il NAPOLI (a Napoli).

18:41 Le avversarie del Bayern Monaco: Arsenal, Atletico Madrid, Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praha, Viking.

18:40 Le avversarie dell'Arsenal: Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, NAPOLI (a Napoli), Sabah, Slavia Praha.

18:39 Le avversarie del Liverpool: Ateltico Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbache, Lens, Lask.

18:38 Le avversarie del PSG: Barcellona, Manchester City, Roma (a Parigi), Aston Villa, Galatasary, Villarreal, S. Bratislava, Como (a Como).

18:36 Le avversarie dell'Atletico Madrid: Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking, Stuttgart.

18:35 Le avversarie del Barcellona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como (al Camp Nou), Sabah.

18:34 Le avversarie dell'Inter: Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, S. Bratislava.

18:32 Estratto il Manchester City. Queste le avversarie: Paris Saint Germain, Barcellona, Sporting, Porto, NAPOLI (a Manchester), Lipsia, Aek Athens, Lens.

Due squadre italiane quindi affronteranno il Real Madrid

18:31 Inizia il sorteggio di Champions League: la prima squadra estratta è il REAL MADRID. Queste le avversarie della squadra spagnola: Inter (a Madrid), Arsenal, PSC, Roma (a Roma), Lipsia, Shakhtar, Lask, Aek Athens.

18:25 Proiettato un video illustrativo che spiega come verrà eseguito il sorteggio. Quattro fasce, 36 squadre: otto avversarie sorteggiate tramite un sistema computerizzato. Nella prima fase nessuna squadra della stessa Federazione nazionale potrà essere abbinata.

18:10 President's Award per Thierry Henry, un omaggio alla carriera per l'attaccante francese.

18:06 Il presidente del PSG ritira il Premio Fair Play per il capitano della squadra, Marquinhos. «È un leader fantastico, il calcio non è solo vincere, ma contano anche la dedizione, il rispetto e la disciplina: lui è così». Pubblicato anche un video del calciatore che ringrazia per il premio ricevuto.

La prima giornata di Champions League è in calendario l'8-9-10 settembre.

18:00 Inizia la diretta da Montecarlo per il sorteggio di Champions League. È possibile seguire in tv l'evento su Sky Sport 24 ed in chiaro su Tv8