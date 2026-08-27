Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per l'attacco azzurro dalla Premier League! Nuovo nome sul taccuino di Giovanni Manna: il Napoli contatta un club di Premier League!

Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro sul mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva per individuare i colpi giusti per rinforzare l'attacco. Il club azzurro, tra cessioni ed acquisti, sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, definendo soprattutto il reparto offensivo.

Al momento i nomi più interessanti per il Napoli sembrano essere quelli di Gabriel Jesus dall'Arsenal e di Marc Guiu dal Chelsea: due piste che il ds continua a monitorare. A queste, secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, potrebbe aggiungersene anche un'altra.

Woltmade al Napoli? Il club contatta il Newcastle!

Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano su X:

Il Napoli ha contattato il Newcastle nelle ultime 24 ore per chiedere informazioni sulla disponibilità di Nick Woltemade in prestito. Il Napoli ha un'opzione più semplice a disposizione con Marc Guiu del Chelsea, ma ha valutato anche Woltemade. La decisione spetta al Newcastle.