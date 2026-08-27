Champions League, oggi alle 18:00 i sorteggi: chi potrebbe affrontare il Napoli? Verso la Champions League 2026/27: oggi i sorteggi per scoprire le avversarie del Napoli

Oggi - giovedì 27 agosto - a Montecarlo alle 18:00 verranno svolti i sorteggi di Champions League per decretare gli incroci della prima fase della competizione. Con il nuovo format, in vigore da due anni, partecipano alla competizione ben 36 squadre divise in quattro fasce: un'unica classifica decreterà poi chi passerà agli ottavi.

Per la Serie A saranno quattro le squadre che prenderanno parte a questa edizione di Champions League: l'Inter campione d'Italia, il Napoli, la Roma e il Como, alla sua prima esperienza. La nuova Champions - giunta ormai alla sua terza edizione - prevede un girone unico nella prima fase e l'utilizzo di un software automatizzato per l'abbinamento delle squadre.

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Champions League 26/27: come funzionano i sorteggi?

Oggi alle 18:00 avverrà l'estrazione per gli abbinamenti della League Phase della Champions League. Le 36 squadre partecipanti affronteranno due avversarie per ciascuna delle quattro fasce: otto partite, di cui quattro gare casalinghe e quattro in trasferta. In questa prima fase nessuna squadra della stessa Federazione nazionale potrà essere abbinata.

Inoltre, non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Di seguito l'elenco delle 36 squadre divise per fascia:

1ª FASCIA:

Bayern Monaco

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcellona

Atletico Madrid

2ª FASCIA:

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

Psv Eindhoven

3ª FASCIA:

Feyenoord

Lille

Bodo/Glimt

NAPOLI

RB Lipsia

Fenerbahce

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

4ª FASCIA: