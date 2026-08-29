Napoli Futsal, buona la prima amichevole contro il Formia: tris degli azzurri Il Napoli Futsal ha affrontato il Formia in amichevole al Centro Sportivo Cercola, vincendo per 3-0

Buona la prima amichevole per il Napoli Futsal. Al Centro Sportivo Cercola finisce 3-0 contro il Formia, formazione di A2 élite, grazie alla rete di Turmena nei primi 20' ed a quelle di Perugino ed Arillo nei secondi 20'.

La preseason per il Napoli Futsal è iniziata con il discorso motivazionale e di incoraggiamento del presidente Serafino Perugino, che ha parlato alla squadra e allo staff tecnico. «Siete in una realtà vincente, che vuole crescere attraverso il lavoro: fame, ambizione, professionalità e disciplina».

Napoli-Formia: la prima amichevole per gli azzurri del futsal

Mister Angelini deve rinunciare agli infortunati Chianese e Micheletto, Guitta aggregatosi invece soltanto giovedì al gruppo. Nel quintetto di partenza Timm, Perugino, Turmena, Salas, e Guilhermao. Primo riflesso dell'estremo difensore su Schininà, Ricordi dal canto suo si oppone alla prima conclusione centrale di Turmena. Legno esterno da fuori per Neves, a 7'49" il tiro libero di Turmena sotto l'incrocio sblocca il punteggio per l'1-0 azzurro. L'altro palo lo coglie De Simone in estirada. La prima frazione va in archivio così sul vantaggio di misura per i partenopei.

Nel secondo tempo spazio a De Gennaro tra i pali, a 10'20" il raddoppio in transizione con l'assist di Arillo per capitan Perugino (2-0). Rilancio di De Gennaro per Arillo lanciatissimo, tocco di fino all'angolino de 'O Lion ad anticipare Ricordi per il 3-0 che chiude i conti.

Venerdì e sabato prossimo il I Torneo Internazionale Città di Napoli al PalaVesuvio con la partecipazione di Feldi Eboli, Benevento 5 e Mnk Dinamo Zagabria.