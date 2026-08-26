Napoli Futsal, il presidente Perugino alla squadra: «Facciamo la storia azzurra» Il presidente Perugino del Napoli Futsal: «Compatti, uniti e feroci. Forza Napoli!»

È cominciata la pre-season per il Napoli Futsal. Il presidente Serafino Perugino è arrivato al PalaVesuvio di Ponticelli per salutare la squadra, come da tradizione, e motivarla in vista dell'inizio della stagione. Il patron del club azzurro ha tenuto un discorso importante parlando al vecchio gruppo e dando il benvenuto ai nuovi giocatori e componenti dello staff tecnico.

Napoli Futsal, le parole del presidente Perugino

L'inizio di un nuovo capitolo per il Napoli Futsal, che anche quest'anno competerà nel campionato di massima serie. La squadra ha preso - e prende tutt'ora forma - con nuovi acquisti ed innesti sia in squadra che nello staff tecnico.

Di seguito le parole del presidente del Napoli Futsal, Serafino Perugino:

«Ho sempre detto che il campo è giudice, i trofei rimangono negli scaffali e quello che si è fatto negli anni precedenti si azzera. Nella vita, non solo quella sportiva, se ci mettiamo sempre in discussione e pensiamo di poter essere un padre, un marito, un atleta migliore, dobbiamo sempre cercare di alzare l’asticella e credere che nulla è scontato. Qui non facciamo sconti a nessuno e non ci interessano quante vittorie avete fatto nel passato. Siete in una realtà vincente, che vuole crescere attraverso il lavoro: fame, ambizione, professionalità e disciplina. Dobbiamo essere compatti, uniti e feroci. Conta la maglia, il club. Divertiamoci e facciamo la storia del Napoli. Forza Napoli!».