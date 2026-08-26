Città della Scienza, nel weekend un science show sull'evoluzione della specie Corporea, Planetario, la Mostra Insetti & Co. e il science show del fine settimana

Durante la stagione estiva, Città della Scienza illumina la città di Napoli di meraviglia e scoperta, confermandosi per tutta la stagione uno spazio dinamico e ricco di spunti per chiunque voglia osservare la realtà da una prospettiva diversa.

Dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 16:00, il polo scientifico apre le sue porte a visitatori di ogni generazione e provenienza (tanti turisti) nell’intento di trasformare l’apprendimento in un’esperienza appassionante fatta di giochi e conoscenza.

L'offerta divulgativa di Città della Scienza

Il punto di forza dell'offerta è Corporea, il primo museo interattivo in Europa dedicato all'anatomia umana, dove i segreti del corpo e della vita vengono svelati anche grazie alla preziosa guida del robot umanoide Aphel, capace di stupire grandi e piccoli. Il percorso espositivo prosegue regalando continue suggestioni: dalla vastità dell'universo esplorabile sotto la cupola del Planetario attraverso spettacoli live e video all'affascinante micromondo degli artropodi con la mostra Insetti & Co.

Il Science Show sull'evoluzione di specie

La programmazione del fine settimana propone, inoltre, l'avvincente science show dal titolo "Ad ognuno la sua forma: denti, crani e strategie dell'evoluzione", in programma sia sabato 29 che domenica 30 agosto, con doppi appuntamenti giornalieri fissati alle 11:30 e alle 14:30. Guardando da vicino crani, denti e mascelle degli animali, questa esperienza diventa un modo originale per rendere omaggio alle scoperte di Charles Darwin, per spiegare come ogni parte del corpo abbia un ruolo preciso per l’evoluzione della specie.

Darwin fu tra i primi a intuire che anche l'essere umano segue le regole dell'evoluzione: come tutti gli altri animali, l’uomo si è trasformato passo dopo passo, generazione dopo generazione, adattandosi all'ambiente che lo circondava.

A Città della Scienza la curiosità è sempre accesa: si può vivere un tempo fatto di scoperte, sorrisi con piccoli e grandi momenti dedicati sia alla conoscenza che al divertimento da condividere insieme. Un'avventura che resta nella memoria, ben oltre la fine della stagione estiva.