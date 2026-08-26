Noa Lang, torna in pista il Galatasaray: operazione legata a Gabriel Jesus? Torna forte il Galatasaray su Noa Lang: il Napoli valuta la cessione dell'olandese

Ultimi giorni di mercato per definire l'assetto della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per affrontare la prima metà del campionato. Il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna, starebbe mirando a concludere qualche altro colpo in attacco per completare il reparto tra operazioni in entrata ed in uscita.

Se da un lato, Lorenzo Lucca sembra essere molto vicino alla permanenza in azzurro e ad un potenziale riscatto dopo lo scorso anno, su Noa Lang i discorsi sembrano essere ancora aperti, soprattutto a fronte di un interesse concreto. A tal proposito il Galatasaray sembra essersi fatto nuovamente avanti per l'olandese e con maggiore forza.

Futuro Noa Lang: le richieste del Napoli

Il Napoli ha fissato la valutazione di Noa Lang a 25 milioni di euro e punta a cederelo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Il Galatasary, prima interessato ad un prestito con diritto, sembra ora essere tornato sul mercato con volontà diverse. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il quotidiano sottolinea, inoltre, come tale cessione sia collegata ad un eventuale arrivo in rosa di Gabriel Jesus dall'Arsenal - la cui valutazione è inferiore ai 20 milioni. Manna però sul proprio taccuino ha evidenziati anche i nomi di altre alternative, come Marc Guiu, talento spagnolo di 20 anni e Amine Gouiri, 26 anni dalla Francia.