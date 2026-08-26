Napoli, allerta ondate di calore: temperature sopra la media fino al 30 agosto

Ondate di calore intenso in Campania in arrivo. Da domani - giovedì 27 agosto - infatti le temperature potranno superare i valori medi stagionali di 6-7 °C, raggiungendo picchi rilevanti soprattutto venerdì 28 agosto. La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle ore 8 di domani, giovedì 27 agosto, fino alle ore 20 di domenica 30 agosto.
Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore serali e notturne, soprattutto sulle zone costiere, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
Allerta caldo: temperature sopra la media in Campania
La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. CLICCA QUI PER LEGGERE ALTRI CONSIGLI UTILI PER TUTELARSI DAL CALDO ESTREMO.
Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.