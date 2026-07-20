Ondate di calore a Napoli, allerta meteo rossa fino al 22: i consigli utili Non uscire nelle ore più calde, idratarsi bene, proteggersi dal calore estremo ed altri consigli

Livello rosso di allerta meteo a Napoli a causa delle ondate di forte calore con temperature massime percepite fino a 38°C. Una condizione metereologica estrema che perdurerà fino a mercoledì 22 luglio e che, in virtù di questa sua durata, si caratterizza come tale. Il Comune di Napoli consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00, tutelando le categorie più deboli.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto alte per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, sole intenso e assenza di ventilazione.

Livello 3 a Napoli: clima estremo con ondate di calore

Il Livello 3 - segnalato dalla Protezione Civile fino a mercoledì 22 luglio - prevede l'allerta dei servizi sanitari e sociali, dal momento che queste condizioni rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Il caldo estremo, infatti, altera il sistema di regolazione della temperatura corporea, compromettendo la capacità di termoregolazione.

Ondate di calore a Napoli? Consigli utili per la sicurezza

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore è bene seguire queste semplici norme di comportamento: