Ondate di calore a Napoli, allerta meteo rossa fino al 22: i consigli utili

Livello rosso di allerta meteo a Napoli a causa delle ondate di forte calore con temperature massime percepite fino a 38°C. Una condizione metereologica estrema che perdurerà fino a mercoledì 22 luglio e che, in virtù di questa sua durata, si caratterizza come tale. Il Comune di Napoli consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00, tutelando le categorie più deboli.
Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto alte per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, sole intenso e assenza di ventilazione.
Livello 3 a Napoli: clima estremo con ondate di calore
Il Livello 3 - segnalato dalla Protezione Civile fino a mercoledì 22 luglio - prevede l'allerta dei servizi sanitari e sociali, dal momento che queste condizioni rappresentano un rischio per la salute delle persone.
Il caldo estremo, infatti, altera il sistema di regolazione della temperatura corporea, compromettendo la capacità di termoregolazione.
Ondate di calore a Napoli? Consigli utili per la sicurezza
Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore è bene seguire queste semplici norme di comportamento:
- Non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00. Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.
- In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27°gradi.
- Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.
- Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca. Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.
- Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.
- Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.
- Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.
- Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5°gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.
- Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.
- Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.
- Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.