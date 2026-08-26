Emergenza Sangue a Napoli: appello negli ospedali, scatta l'allarme rosso Grave emergenza sangue negli ospedali della ASL Napoli 1 Centro, criticità al San Paolo

Un'emergenza silenziosa ma drammatica sta paralizzando i reparti di emergenza-urgenza e le sale operatorie dei nosocomi partenopei. La ASL Napoli 1 Centro lancia l'allarme: le scorte di sangue e di emocomponenti sono ai minimi storici, con punte di assoluta criticità registrate presso l'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Una situazione al limite che rischia di compromettere la continuità assistenziale per migliaia di pazienti oncologici, traumatizzati e cronici.

La Radiografia di una Crisi Strutturale

Dietro i numeri diffusi dai bollettini ufficiali si cela una realtà complessa, fatta di turni massacranti, programmazioni chirurgiche sospese o rinviate e una costante pressione sui tre centri trasfusionali di riferimento aziendale. A pagare il prezzo più alto di questa carenza cronica non sono solo le grandi urgenze traumatologiche, ma l'intero sistema sanitario territoriale e ospedaliero, che poggia sulla generosità volontaria dei singoli cittadini.

Il capoluogo campano sconta oggi una fluttuazione costante dei flussi di donazione, aggravata dal cambio delle abitudini stagionali e da una disinformazione diffusa che frena il radicamento della cultura della donazione periodica. La disponibilità di emocomponenti non è un lusso, ma un farmaco salvavita insostituibile: non può essere sintetizzato in laboratorio e la sua scadenza ravvicinata impone un flusso continuo, quotidiano e non procrastinabile.

L'Ospedale San Paolo sotto Pressione La situazione più allarmante si registra all'Ospedale San Paolo. Il presidio di Fuorigrotta, snodo cruciale per l'emergenza nella zona occidentale di Napoli, accusa una contrazione verticale delle scorte. Senza un'inversione di tendenza immediata, il rischio concreto è il blocco degli interventi chirurgici non indifferibili e la messa in pericolo della gestione dei traumi maggiori.

Dove Donare: Centri, Orari e Protocolli di Sicurezza

La ASL Napoli 1 Centro ha predisposto un piano straordinario per facilitare l'accesso ai donatori, ricordando che la macchina dei controlli è rigorosa e garantisce la massima sicurezza sia per chi dona che per chi riceve. Le strutture ospedaliere abilitate alla raccolta operano con continuità dal lunedì al sabato.

Ospedale San Paolo (Zona Ovest - Napoli) — Tel. 081 254 7872 – 081 254 7873

Ospedale del Mare (Zona Est - Ponticelli) — Tel. 081 1877 5134 – 081 1877 5248 – 081 1877 5240

Ospedale San Giovanni Bosco (Zona Nord - Napoli) — Tel. 081 254 5308 – 081 254 5311

Orari di apertura: È possibile recarsi nei tre centri trasfusionali dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (esclusi la domenica e i giorni festivi infrasettimanali). Non è necessaria alcuna prenotazione. Inoltre, su espressa richiesta, al donatore viene rilasciato il certificato di giustificazione per l'assenza dal lavoro.

Screening e Trasparenza Sanitaria

Ogni donazione è accompagnata da un rigoroso protocollo di sicurezza biologica. Vengono effettuati gratuitamente esami di screening avanzati per la rilevazione di HIV, HCV, HBV e il test di biologia molecolare per il West Nile Virus. Tutti i referti vengono direttamente trasmessi e digitalizzati all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino.

L'Appello Finale: Un'Assunzione di Responsabilità Civica

La carenza di sangue non è un problema che riguarda solo i medici o le direzioni sanitarie: è una cartina al tornasole del senso civico di una comunità. La ASL Napoli 1 Centro rinnova l'invito a trasformare la solidarietà in un'abitudine strutturata. Donare il sangue significa esserci quando la vita è appesa a un filo, significa garantire un futuro ai reparti d'eccellenza della nostra regione e difendere il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Oggi, un gesto semplice e sicuro può fare la differenza tra la vita e la morte.