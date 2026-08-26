Inter - Napoli vietata ai residenti in Campania La decisione del Prefetto in vista del big match del 5 settembre

Stretta dell'autorità di pubblica sicurezza in vista del big match di Serie A tra Inter e Napoli in programma sabato 5 settembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova.

Il provvedimento, emanato per tutelare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica, recepisce le indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) formulate lo scorso 24 agosto ed è stato adottato dopo il confronto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Limitazioni e deroghe per i tifosi nerazzurri

La misura restrittiva si applica anche a chi possiede la fidelity card della SSC Napoli, stabilendo criteri rigidi per l'accesso all'impianto milanese. Le uniche eccezioni concesse dal Prefetto riguardano:

Tifosi campani: i residenti in Campania che risultino titolari della fidelity card dell'Inter, a patto che sia stata sottoscritta prima del 1° agosto 2026.

Tifosi liguri: i residenti nella provincia di Genova possessori della tessera del tifoso nerazzurra sottoscritta in data antecedente al 21 agosto 2026.

Il regolamento per il Settore Ospiti

Strette limitazioni sono state imposte anche per l'accesso al settore riservato alla tifoseria partenopea. I biglietti per il Settore Ospiti del Meazza potranno infatti essere acquistati esclusivamente dai possessori della fidelity card del Napoli (sottoscritta prima del 1° agosto 2026), a condizione però che non siano residenti in Campania né nella provincia di Genova. Una decisione che, di fatto, nega la trasferta milanese alla schiera di sostenitori azzurri provenienti dal territorio campano.