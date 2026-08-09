Napoli Futsal, arriva una vera leggenda: «Felice di questa nuova tappa!» Il presidente Perugino: «Un orgoglio. Il progetto ha credibilità europea»

Il Napoli Futsal comunica di aver ingaggiato Thiago Mendes Rocha, meglio noto come Guitta, fino al 30 giugno 2027. Estremo difensore classe '87, vera leggenda del calcio a 5 brasiliano ed internazionale.

Il portiere vanta una carriera di lungo corso in patria a cominciare dall'Intelli, di cui difende i pali dal 2006 al 2014 aggiudicandosi due Paulista nel 2010 e nel 2011, ovvero il campionato dello stato di San Paolo. Nel 2012 e nel 2013, anno in cui solleva anche una Superliga ed una Libertadores, vince consecutivamente due Liga Nacional. Nel 2015 si trasferisce al Corinthians ed aggiunge subito alla bacheca una Liga Paulista. Resta fino al 2018 al Timão: nel 2016 mette in bacheca il terzo titolo brasiliano ed un'altra Paulista.

Le esperienze di Giutta negli ultimi anni

Nel 2018-19 arriva la chiamata europea dello Sporting Lisbona, arricchisce così la sua già impressionante collezione fino ad essere eletto miglior numero uno al mondo ai Futsal Awards del 2021. Coi Leões vince immediatamente la Champions, poi due Taça de Portugal in successione (2018-19 e 2019-20), contribuendo a partire dal 2020-21 alla supremazia biancoverde con tre scudetti fino alla seconda Coppa dalle Grandi Orecchie assieme ai neo-azzurri Pauleta ed Hugo Neves a Zara in Croazia. In quell'annata è tris di Taça de Portugal oltre ad una Taça da Liga, quest'ultima conquistata per la seconda volta l'anno seguente. Non mancano di certo le Supercoppe: 2019, 2021 e 2022.

Lascia il Portogallo dopo cinque stagioni da protagonista per trasferirsi in Russia, all'Ukhta, dove esordisce vincendo la Coppa di Lega nel 2023-24. Due le Superliga, quella del 2024-25 e quella del 2025-26, in più la Supercoppa 2025. Stella della sua nazionale, è bi-campione del mondo nel 2012 e nel 2024, quando si aggiudica anche la seconda Copa America. La prima nel 2017. Non solo: una Conmebol Sudamericana nel 2016 e due Grand Prix nel 2013 e nel 2018.

Giutta al Napoli Futsal: «Darò il meglio!»

«Sono molto felice di cominciare questa nuova tappa della mia carriera - le sue parole -, in Italia c'è grande tradizione per quanto riguarda il futsal e sarà una sfida da affrontare con voglia di vincere. Il campionato è competitivo e ricco di squadre ed atleti di valore: ci vorranno intensità, qualità e disciplina tattica e darò il meglio per portare il club ad ottenere risultati. Pauleta e Neves? Un piacere incontrarli di nuovo e lottare al loro fianco, la nostra mentalità aiuterà il gruppo».

La soddisfazione del presidente Perugino

«È un motivo di grande orgoglio per noi accogliere Thiago, uno dei portieri più forti della storia del futsal mondiale - la soddisfazione del presidente Perugino -. Il fatto che abbia scelto Napoli rappresenta una conferma della credibilità che il nostro progetto ha conquistato negli anni. Quando un campione di questo calibro decide di sposare la nostra visione, significa che il lavoro svolto dalla società viene riconosciuto anche a livello internazionale. Oltre alle sue straordinarie qualità tecniche, porterà esperienza, mentalità vincente e una leadership che sarà fondamentale per la crescita dell’intera rosa».

«Oggi siamo percepiti come uno dei progetti più ambiziosi e strutturati del panorama europeo - prosegue il patron -. La nostra campagna acquisti non nasce dalla volontà di collezionare grandi nomi, ma dalla costruzione di una squadra capace di competere ai massimi livelli nel presente e di lasciare basi solide per il futuro. Stiamo investendo nella crescita del club sotto ogni aspetto: organizzazione, settore giovanile, infrastrutture e identità. Se oggi i migliori giocatori del mondo guardano a Napoli come una destinazione prestigiosa, significa che il progetto sta sviluppandosi nella direzione giusta. Questo, però, non è un punto di arrivo: è uno stimolo a continuare a migliorare con ancora più determinazione».