Capodichino, trattorino urta aereo in pista: caos e ritardi Sfiorato incidente sulla pista dell'aeroporto di Napoli-Capodichino

Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo del volo Volotea diretto a Palermo, protagonista di un incidente sulla pista dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. L'episodio si è verificato durante le delicate fasi di pre-partenza. Secondo quanto si apprende, un "trattorino" di terra adibito alle manovre di pushback - ovvero il rimorchio necessario per spostare gli aeromobili dalle piazzole di sosta fino alla via di rullaggio - ha urtato la fusoliera dell'aereo. Il mezzo appartiene alla società di handling esterna che gestisce i servizi di assistenza a terra per conto della compagnia aerea spagnola.

Passeggeri illesi e procedure di evacuazione

Nessun ferito tra i viaggiatori e l'equipaggio già presenti all'interno dell'abitacolo al momento dell'impatto. A scopo precauzionale e per consentire le prime verifiche di sicurezza, la procedura ha previsto l'immediato sbarco di tutti i passeggeri, scesi dall'aeromobile in ordine e senza scene di panico. I viaggiatori coinvolti sono stati presi in carico dal personale di terra dell'aeroporto per essere "riprotetti" su un volo successivo diretto nel capoluogo siciliano. L'impatto ha causato lesioni alla struttura dell'aereo che hanno reso necessario l'immediato fermo tecnico. Il velivolo dovrà ora essere sottoposto a rigorosi interventi di riparazione e ai controlli dell'ENAC prima di poter ottenere nuovamente l'idoneità al volo.

Aperta un'indagine sulle cause

Restano ancora da chiarire le esatte dinamiche che hanno portato al contatto tra il mezzo meccanico e la carlinga. Non si esclude alcuna ipotesi: da una possibile manovra errata dell'operatore alla guida del trattorino fino a un improvviso guasto meccanico del sistema di traino.