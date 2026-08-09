Lukaku-Fenerbahce, pronto il rilancio del club turco: le ultime Il Napoli ha rifiutato la prima offerta del club turno, ma il Fenerbahce non si ferma per Lukaku

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Fenerbahce. Il calciatore belga, che non si è aggregato al gruppo nel ritiro di Castel di Sangro, sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in Turchia. La trattativa tra il club turco ed il Napoli avrebbe compiuto passi in avanti nelle ultime ore, essendoci già l'accordo con il calciatore.

L'avventura di Big Rom al Napoli, quindi, sembra ormai pronta a concludersi. Nel mentre la società azzurra starebbe valutando l'inserimento in rosa di Gabriel Jesus come vice Hojlund, anche se potrebbe essere necessaria anche la cessione di Lorenzo Lucca.

Lukaku al Fenerbahce? Le ultime di Romano

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe rifiutato una prima offerta del club turco di 6 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante. Il Fenerbahce starebbe preparando l'offerta di rilancio, essendo intenzionato a concludere la trattativa per Romelu Lukaku.

La trattativa quindi procede con le distanze che sembrano diminuire ora dopoo ora. La sensazione, riportata dagli esperti di calciomercato, è che l'accordo possa essere raggiunto nel breve periodo.