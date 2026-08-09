IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Strampalata idea L'ultima idea dell'attuale calciomercato azzurro è quella di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano

L'ultima strampalata idea dell'attuale calciomercato azzurro è quella di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano di 29 anni, ex Manchester City, attualmente in forza all'Arsenal, con cui nell'ultima stagione ha fatto il suo ingresso in campo meno del massaggiatore.

Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, mentre il suo ingaggio è attualmente di 14 milioni di sterline (circa 16 milioni di euro). Dato che fa già ridere così, provo a essere più chiaro. Il calciatore, di cui tutti oggi si riempiono la bocca, è rotto o quasi, vuole una grande quantità di denari e non verrebbe a fare il secondo di Hojlund.