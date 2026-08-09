Castel di Sangro: allenamento col pallone per gli azzurri Marianucci fermo dopo il trauma contusivo distorsivo rimediato contro il Celta

Domenica pomeriggio all'insegna del lavoro e dell'entusiasmo per il Napoli nel ritiro abruzzese. Il consueto allenamento a porte aperte al "Patini" è iniziato con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia, motivato dall'intenso lavoro svolto in palestra dalla maggior parte della rosa prima di varcare le porte del rettangolo verde.

Una volta scesi sul terreno di gioco, gli azzurri hanno concentrato la prima fase della seduta su esercitazioni tecniche e possesso palla. La sessione è poi entrata nel vivo con la classica partitella a campo ridotto, utile per affinare le intese tattiche e mantenere alta l'intensità in vista dei prossimi impegni stagionali.

Assente dalla seduta il giovane difensore Luca Marianucci. Il classe 2004 è rimasto a riposo a causa del trauma contusivo-distorsivo rimediato durante l'amichevole di ieri contro il Celta Vigo, episodio che lo costringerà a qualche giorno di stop precauzionale.

A fare da cornice alla seduta, la solita grande cornice di pubblico. Si è notata la presenza del Direttore Sportivo Giovanni Manna, che si è seduto tra gli spalti del Patini scattando foto con i tanti tifosi presenti a Castel di Sangro.