IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nodi scorsoi A quattro giorni dalla fine del mercato tutto tace e quel poco che si poteva fare è già stato fatto

La SSC Napoli continua a girare al largo dalle soluzioni, tecniche e tattiche, impegnata com'è a risolvere quelle finanziarie ed economiche, che la mettano al riparo da procedure di infrazione. Il molto presunto Fair Play, infatti, impera nelle stanze del potere, come un bollino di qualità da assegnare non sempre su rigorosi principi contabili. Se così fosse molte "grandi" avrebbero già chiuso i battenti molti anni fa. A quattro giorni dalla fine del mercato tutto tace e quel poco che si poteva fare è già stato fatto. I nodi veri - il sostituto di Anguissa e un grande centravanti - rimangono dov'erano. Speriamo non diventino nodi scorsoi.