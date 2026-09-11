Addio Emma Bonino, De Laurentiis: «Simbolo di lotta per i diritti civili» Il messaggio del presidente del Napoli: «Mancherà alla politica ed ai movimenti progressisti»

L'Italia si unisce per salutare Emma Bonino, scomparsa oggi - 11 settembre 2026 - all'età di 78 anni. A darne notizia il partito +Europa che aveva contribuito a fondare. Da giorni era stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Roma per una grave crisi respiratoria e, dopo la terapia intensiva, trasferita in una clinica privata.

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De Laurentiis su Emma Bonino: «Un simbolo»

Anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordare Emma Bonino sui propri canali social.

Di seguito il messaggio pubblicato su X dal Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis:

Sento il bisogno di ricordare Emma Bonino, simbolo di lotta per i diritti civili, di battaglie che sembravano perse in partenza e che invece si sono rivelate premonitrici di civiltà. La ricordo anche per la sua forte battaglia per l’Europa, che dovrebbe essere la casa comune per tutti noi. Emma mancherà alla politica e a tutti i movimenti progressisti