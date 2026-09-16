M5S, Saiello: "Eav, nuovi treni e orari certi, il viaggiatore al centro" "Il vero cambiamento si vedrà nel servizio ai cittadini"

"Nuovi treni, nuovi orari, ma soprattutto un diverso modo di concepire il servizio. Quello presentato oggi a Porta Nolana è un cambio di impostazione che metterà finalmente il viaggiatore al centro: maggiore organizzazione, tempi di attesa più prevedibili, informazioni più chiare, pulizia e un rapporto più diretto e trasparente con gli utenti".

Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

"Dal 17 ottobre entrerà in vigore il nuovo piano di esercizio e saranno dieci i nuovi convogli sulle linee vesuviane.

L’offerta complessiva salirà a 280 corse giornaliere, con orari fissi e frequenze cadenzate. Sulla Napoli-Sorrento sarà inoltre possibile recuperare circa dieci minuti di percorrenza, consentendo di ripristinare fermate importanti come Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano senza aumentare i tempi di percorrenza. Sono interventi che incidono concretamente sulla quotidianità di migliaia di persone".

"C’è poi il tema dell’area baianese, sul quale continueremo a lavorare perché l’obiettivo resta quello di ricostruire progressivamente un collegamento pieno ed efficiente verso Napoli.

Ringrazio il presidente Roberto Fico e l’assessore ai trasporti Mario Casillo per l’impegno che stanno mettendo in campo su questo fronte. Gli investimenti sono indispensabili, ma la sfida adesso è trasformarli in un servizio percepibile ogni giorno dai cittadini. È su questo che si misurerà il cambio di passo di Eav".