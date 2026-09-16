M5S, Saiello: "Eav, nuovi treni e orari certi, il viaggiatore al centro"

"Nuovi treni, nuovi orari, ma soprattutto un diverso modo di concepire il servizio. Quello presentato oggi a Porta Nolana è un cambio di impostazione che metterà finalmente il viaggiatore al centro: maggiore organizzazione, tempi di attesa più prevedibili, informazioni più chiare, pulizia e un rapporto più diretto e trasparente con gli utenti".
Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.
"Dal 17 ottobre entrerà in vigore il nuovo piano di esercizio e saranno dieci i nuovi convogli sulle linee vesuviane.
L’offerta complessiva salirà a 280 corse giornaliere, con orari fissi e frequenze cadenzate. Sulla Napoli-Sorrento sarà inoltre possibile recuperare circa dieci minuti di percorrenza, consentendo di ripristinare fermate importanti come Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano senza aumentare i tempi di percorrenza. Sono interventi che incidono concretamente sulla quotidianità di migliaia di persone".
"C’è poi il tema dell’area baianese, sul quale continueremo a lavorare perché l’obiettivo resta quello di ricostruire progressivamente un collegamento pieno ed efficiente verso Napoli.
Ringrazio il presidente Roberto Fico e l’assessore ai trasporti Mario Casillo per l’impegno che stanno mettendo in campo su questo fronte. Gli investimenti sono indispensabili, ma la sfida adesso è trasformarli in un servizio percepibile ogni giorno dai cittadini. È su questo che si misurerà il cambio di passo di Eav".