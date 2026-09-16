Stazione dismessa di Acerra: "Chiesto un servizio di guardiania h24"

Auriemma: "Su quell'area si gioca il futuro della città"

stazione dismessa di acerra chiesto un servizio di guardiania h24

"Non possiamo permettere che un luogo così importante nel cuore di Acerra venga lasciato alla criminalità invece che restituito alla cittadinanza"

Acerra.  

 

Si è svolto questa mattina in Prefettura un tavolo tecnico sulla situazione del sedime ferroviario dismesso di Acerra, convocato per affrontare le criticità di sicurezza e degrado dell'area. Al tavolo ha partecipato Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo movimento 5 Stelle alla camera dei deputati e coordinatrice M5S della provincia di Napoli.

 

Durante l'incontro, Carabinieri e Guardia di Finanza si sono impegnati a garantire un maggiore presidio sul territorio e sull'area della stazione dismessa. È stato inoltre posto il nodo relativo a RFI, che dovrà intervenire anche perché la proprietà dell'area non risulta ancora trasferita al Comune di Acerra: su questo il prefetto vicario ha avanzato richieste specifiche in materia di manutenzione e sicurezza.

"Ho chiesto personalmente - ha dichiarato Auriemma - un servizio di guardiania h24 e interventi concreti di controllo e sicurezza per quell'area." Tutti i soggetti presenti, a partire da Rfi, si sono impegnati ad approfondire anche la questione della proprietà, per capire come intervenire.

"Come dico da mesi – ha proseguito la deputata – su quell'area si gioca il destino di Acerra: non solo il presente, ma il futuro della città. È un'area importante che può essere restituita alla cittadinanza, e non possiamo permettere che, invece di essere utilizzata dai cittadini, venga lasciata alla criminalità. Continuerò la mia battaglia su questo e porterò avanti le istanze del territorio."

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