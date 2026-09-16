Stazione dismessa di Acerra: "Chiesto un servizio di guardiania h24" Auriemma: "Su quell'area si gioca il futuro della città"

Si è svolto questa mattina in Prefettura un tavolo tecnico sulla situazione del sedime ferroviario dismesso di Acerra, convocato per affrontare le criticità di sicurezza e degrado dell'area. Al tavolo ha partecipato Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo movimento 5 Stelle alla camera dei deputati e coordinatrice M5S della provincia di Napoli.

Durante l'incontro, Carabinieri e Guardia di Finanza si sono impegnati a garantire un maggiore presidio sul territorio e sull'area della stazione dismessa. È stato inoltre posto il nodo relativo a RFI, che dovrà intervenire anche perché la proprietà dell'area non risulta ancora trasferita al Comune di Acerra: su questo il prefetto vicario ha avanzato richieste specifiche in materia di manutenzione e sicurezza.

"Ho chiesto personalmente - ha dichiarato Auriemma - un servizio di guardiania h24 e interventi concreti di controllo e sicurezza per quell'area." Tutti i soggetti presenti, a partire da Rfi, si sono impegnati ad approfondire anche la questione della proprietà, per capire come intervenire.

"Come dico da mesi – ha proseguito la deputata – su quell'area si gioca il destino di Acerra: non solo il presente, ma il futuro della città. È un'area importante che può essere restituita alla cittadinanza, e non possiamo permettere che, invece di essere utilizzata dai cittadini, venga lasciata alla criminalità. Continuerò la mia battaglia su questo e porterò avanti le istanze del territorio."