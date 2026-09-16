Napoli, corso Mianella: sorpreso con la droga e arrestato Beccato in cambio di una banconota a cedere la sostanza stupefacente

La polizia ha arrestato un 24enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato l'uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona che si è poi allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

Alla vista degli operatori, il 24enne ha tentato di allontanarsi all’interno di un parco, disfacendosi di un involucro poi recuperato dai poliziotti che hanno raggiunto e bloccato il giovane che tentava di dimenarsi per scappare.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, inoltre, all’interno dell’involucro precedentemente recuperato, gli operatori hanno rinvenuto 15 involucri di cocaina del peso complessivo di 5 grammi.