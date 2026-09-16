Napoli, Vomero: si acuisce la crisi del commercio storico Capodanno: "In via Cimarosa chiude un'altra attività"

Il Comitato Valori Collinari segnala con preoccupazione il perdurare della crisi che sta colpendo i negozi storici del Vomero, tessuto commerciale fondamentale per l’identità e la vivibilità del quartiere. L’ultimo caso emblematico è la chiusura della storica lavanderia “La Perfetta” in via Cimarosa, 45, attività presente da tempo immemore e punto di riferimento per generazioni di residenti.

"Questa ennesima chiusura - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -, si inserisce in una sequenza allarmante che sta caratterizzando la scomparsa di attività storiche delle più diverse categorie merceologiche e che sta progressivamente omogeneizzando l’offerta commerciale, a discapito della diversità e della qualità dei servizi.

La scomparsa di attività storiche come “La Perfetta”, che va allungare l'elenco di tante altre che l'hanno preceduta negli ultimi anni e che erano nate nel secolo scorso, rappresenta anche un vero e proprio depauperamento del patrimonio sociale e culturale del quartiere collinare partenopeo che l'ha fatto conoscere anche al di fuori dei confini nazionali. Basti pensare alla pastiera napoletana del bar Daniele, anch'esso scomparso, che veniva esportata, in una scatola di latta, in tutto il mondo ".

"Il quartiere Vomero - sottolinea Capodanno - nell’ultima metà del secolo scorso si era distinto infatti per una vivacità commerciale unica, fatta di botteghe artigiane e servizi di prossimità della più varia natura. Oggi assistiamo inermi a una desertificazione che cambia il volto delle nostre strade, sostituendo la varietà con la monotonia, visto che molte delle attività che subentrano, segnatamente nelle aree pedonali, vengono trasformate in esercizi per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande.

Il comitato sottolinea come questa tendenza sia aggravata dall’assenza di provvedimenti idonei e concreti da parte delle istituzioni competenti. Senza un intervento urgente che preveda sgravi fiscali mirati, regolamentazione degli affitti commerciali e incentivi per il ricambio generazionale nelle attività storiche, il rischio è la trasformazione irreversibile del Vomero in una mera area di passaggio, priva della sua anima commerciale originaria.

"Una deriva - puntualizza Capodanno - che potrebbe continuare in assenza di provvedimenti idonei e concreti per arginare questo depauperamento che incide peraltro sulla diversità dell’offerta commerciale. Al riguardo sollecitiamo ancora una volta il Comune di Napoli e la Regione Campania affinché venga attivato, in tempi rapidi, un tavolo di lavoro con la presenza anche delle associazioni di categoria per definire un piano straordinario di tutela e rilancio del commercio storico vomerese".

Il Comitato Valori Collinari, nel frattempo, resterà vigile e continuerà a monitorare la situazione, pronto a nuove iniziative di sensibilizzazione e protesta qualora non dovessero pervenire interventi risolutivi entro brevissimo tempo