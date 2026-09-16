Quartieri Spagnoli a Napoli: evade dai domiciliari e viene di nuovo arrestato Si complica la posizione di un 60enne

La polizia ha arrestato un 60enne per evasione. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pantaleone, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato prontamente raggiunto dagli operatori.

Dagli accertamenti eseguiti i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

Controlli della polizia anche a Grumo Nevano

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 117 persone, di cui 25 con precedenti, controllato 62 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.