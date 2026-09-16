Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 33enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti della locale squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 23 marzo dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, lo stesso, dovrà espiare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di evasione e falsità o omissioni nelle dichiarazioni sostitutive per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, commessi tra il 2015 e il 2018 a Napoli.