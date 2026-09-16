Simeone: "Nuovi treni Eav, un passo avanti per una mobilità più efficiente" Investimenti importanti per migliorare il servizio e dare risposte concrete a cittadini e territori

"Accolgo con soddisfazione la presentazione dei nuovi treni Eav e del piano di potenziamento del servizio sulle Linee Vesuviane. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e di un investimento importante per rendere il trasporto pubblico più efficiente, sicuro e moderno.

Condivido le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dell’assessore ai Trasporti, Mario Casillo, sull’importanza di aumentare le corse, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’integrazione tra treni e autobus", dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

"L’arrivo dei nuovi convogli rappresenta un passo significativo nel percorso di rilancio di Eav e della mobilità napoletana e campana. Ma è doveroso ricordare che questi risultati sono anche il frutto del lavoro quotidiano, della professionalità e dei sacrifici degli operai e di tutti i lavoratori Eav, così come dell’impegno delle organizzazioni sindacali. A loro va il giusto riconoscimento per aver contribuito, attraverso il confronto e la rappresentanza dei lavoratori, a questo percorso.

La direzione intrapresa è quella di investire in infrastrutture, qualità del servizio e sicurezza, ma è fondamentale che gli investimenti vadano di pari passo con la valorizzazione di chi ogni giorno garantisce il funzionamento dell’azienda".

“Questo è un messaggio che deve arrivare con chiarezza anche all’azienda: il rilancio di Eav non può prescindere dal coinvolgimento e dalla valorizzazione dei suoi lavoratori. Nuovi treni, più corse e tempi di attesa ridotti rappresentano un passo importante, ma il lavoro deve continuare anche sul fronte delle condizioni di lavoro, dell’organizzazione e del riconoscimento delle professionalità.

Solo mettendo insieme investimenti, lavoratori e confronto con le organizzazioni sindacali possiamo garantire un servizio sempre più moderno, efficiente e affidabile, all’altezza delle esigenze dei cittadini e dei territori”, conclude Simeone.